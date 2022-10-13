BM Rusya'yı kınadı





Moskova, Ukrayna'nın işgal altındaki Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerinde yapılan referandum sonucuna göre bu 4 bölgeyi geçen ay Rusya'ya bağladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna bölgelerini yasa dışı ilhakını kınayan kararı 143 ülkenin oyuyla kabul etti.193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylama, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'u ilhak etmek için düzenlediği "yasa dışı" referandumları görüşmek üzere 10 Ekim'de acil bir oturum düzenlemesinin ardından geldi.Oylamada, 143 ülke Rusya'nın hamlesinin kınanması yönünde lehte oy kullanırken, aralarında Rusya, Venezuela, Kuzey Kore, Belarus ve Suriye'nin de bulunduğu 5 ülke karara karşı oy kullandı.Çin ve Hindistan'ın aralarında olduğu 33 ülke ise çekimser kaldı.Bütün devletlere ve uluslararası kuruluşlara, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgede herhangi bir girişimini tanımama çağrısında bulunan BM Genel Kurulu Kararı, Moskova'nın kararlarını derhal ve koşulsuz biçimde geri almasını talep ediyor.İşgal altındaki bölgeleri ilhak eden anlaşmaları imzalayan Putin, 30 Eylül cuma günü düzenlenen törende "Rusya'nın yeni 4 bölgesi daha oldu" dedi.Konuşmanın ardından Moskova tarafından dört bölgeye atanan liderler törende Rusya'ya bağlanmayı öngören kararnameye imza attı.Törenden önce konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin bu dört bölgeyi savunmak için tüm gücünü kullanacağını söyledi.