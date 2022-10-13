Zelenski: 55 milyar dolara ihtiyacımız var

VOA'nıngöre, Rusya’nın hafta başında başkent Kiev dahil 10 kente yönelik saldırılarını anımsatan Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Rusya’nın bombardımanında tahrip olan okul ve evlerin yeniden inşası için daha fazla kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.Dünya Bankası ve IMF toplantılarına katılan maliye bakanlarına görüntülü konferans yöntemiyle hitap eden Zelenski, Ukrayna’ya ne kadar fazla destek çıkılırsa Rusya’nın savaşının o kadar çabuk sonlandırılacağını belirtti.Ukrayna lideri ülkesinin gelecek yıl bütçe açığını karşılamak için 38 milyar dolar; altyapının yeniden inşası için de 17 milyar dolar olmak üzere toplam 55 milyar dolara ihtiyacı olacağını kaydetti.Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna’ya maddi destek için bir koordinasyon mekanizması ve kalıcı bir çalışma grubu kurulması önerisinde bulundu.Yıllık IMF ve Dünya Bankası toplantıları kapsamında düzenlenen yüksek düzeyli toplantıda konuşan IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski’nin gündeme getirdiği mali yardım mekanizmasına değindi.Georgieva, Ukrayna’nın maddi ihtiyaçlarını ve makroekonomik gelişmeleri koordine etmek amacıyla yeni bir “Ukrayna Ekonomik Forumu”nun kurulması için Ukraynalı yetkililerle çalışmayı planladıklarını ifade etti.Kristalina Georgieva, Ukrayna’nın ekonomisinin işlemeye devam edebilmesi için önümüzdeki yıl ayda yaklaşık 3-4 milyar dolar tutarında dış finansmana ihtiyaç duyacağını belirtti.Georgieva, Ukrayna’nın uluslararası ortaklarının 2022 yılı için hibe ve kredi olarak toplam 35 milyar dolar destek sözü verdiğini, bu miktarın Ukrayna’nın bu yıl finansman açığını kapatması için yeterli olduğunu; ancak 2023 yılında ülkenin finansman ihtiyacının çok büyük olmaya devam edeceğini kaydetti.