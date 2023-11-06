Samanyolu Haber /Gündem / Havai fişek yüklü TIR alev alev yandı /06 Kasım 2023 08:57

Havai fişek yüklü TIR alev alev yandı

Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda havai fişek yüklü TIR bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay sırasında TIR'da bulunan havai fişeklerin patladı.

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Olay, dün gece geç saatlerde Gaziantep-Nizip Otoyolu’nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen havai fişek yüklü , bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile trafik ekibi sevk edildi.

Kısa sürede TIR'ı saran yangının, dorsede bulunan havai fişeklere sıçraması sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı. Yanan TIR'daki havai fişeklerin birer birer patlaması sonrası otoyolda adeta renk cümbüşü yaşanırken, yoldaki trafik ise kontrollü bir şekilde sağlanmaya çalışıldı.

Havai fişek yüklü TIR yangını, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangının ardından TIR kullanılmaz hale geldi.
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