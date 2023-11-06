Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a cevap

BURAK YILMAZ'IN AÇIKLAMASI





Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın teknik sorumlusu Burak Yılmaz'ın sözleri sonrası açıklama yaptı.Taktik Mania'ya konuşan Çalımbay, "Burak Yılmaz'ın konuşması benimle ilgiliyse doğru bir şey değil! Burak Yılmaz beni de tanır, öğrencimdi. Kimseden bir şey istemem, zorlamam. Bir antrenör çalışırken hiçbir şeyine karışmam. Öyle şeylerle işim olmaz" dedi.Herkesin adının geçtiğini söyleyen Çalımbay, "Antalyaspor maçını izledim. Futbolda böyle şeyler olabilir. Şenol Güneş ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ta bir teknik direktör ihtiyacı oluşunca herkesin adı geçti. Benim adım geçti, Sergen Yalçın, Samet Aybaba, Tudor gibi teknik direktörlerin de adı geçti" ifadelerini kullandı.Basına saygısı olduğu için açıklama yapmak durumunda kaldığını belirten deneyimli çalıştırıcı, "Ondan sonra da basın bizimle konuşmak istedi. Bunlara cevap vermezsem olmazdı. Baktığınızda da en çok benim adım geçti ve bana geldiler. Benim de basına saygım olduğu için kimseyi geri çevirmedim. O yüzdendi. Bugünkü mağlubiyetle benim hiçbir alakam yok" açıklamasını yaptı.Burak Yılmaz, Antalyaspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:"Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem, benim küçük bir isteklerim olacak. Ama olmayacaksa, ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım. Bunu da söylüyorum. Benim hiç kimseden bir beklentim yok. Ama ben sabah, akşam burada çalışıyorum."