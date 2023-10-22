Samanyolu Haber /Politika / Hazine yardımları iki katına çıkıyor: Hangi parti ne kadar alacak? /22 Ekim 2023 00:17

Hazine yardımları iki katına çıkıyor: Hangi parti ne kadar alacak?

2024'te yapılacak yerel seçim nedeniyle Hazine yardımı iki kat artacak. Hangi parti, hazineden ne kadar yardım alacak?

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Bu yıl yerel seçim nedeniyle iki kat artacak olan Hazine yardımından yüzde 7'lik barajı aşan 5 parti yararlanabilecek.

14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimleri sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) yeni dönemde, 5 siyasi parti grup çatısı altında 15 partinin milletvekilleri yer aldı. AKP, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti yüzde 7 barajını aşarak Hazine yardımı almaya hak kazandı.

EKONOMİ'de yer alan habere göre; seçimde barajı aşan partilerin oy oranlarına göre paylaştırılan Hazine yardımından en yüksek tutarı AKP alacak. Ocak ayında AKP’ye 1 milyar 329 milyon lira, CHP’ye 946 milyon lira, MHP’ye 376 milyon lira, İYİ Parti’ye 361 milyon lira, Yeşil Sol Parti’ye ise 329 milyon lira Hazine yardımı verilecek.

YEREL SEÇİM NEDENİYLE 2’YE KATLANACAK

Kanun uyarınca, Hazine yardımı yerel seçimlerin olduğu yıllarda normal tutarın 2 katı, milletvekili seçimi yıllarında ise 3 katı olarak uygulanıyor. Bu nedenle, Yüksek Seçim Kurulu’nun yerel seçim takvimini açıklamasının ardından 5 siyasi partiye 10 gün içinde ocak ayındaki tutar kadar ikinci bir yardım daha yapılacak. Böylece AKP Hazine'den toplamda 2 milyar 658 milyon lira, CHP 1 milyar 892 milyon lira, MHP 752 milyon lira, İyi Parti 722 milyon lira, Yeşil Sol Parti (HDP) ise 658 milyon lira yardım alacak.
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