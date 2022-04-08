Hazine yine faiz lobisine çalıştı

Hazine nakit dengesi mart ayında 40,6, milyar TL yüksek miktarda açık verdi. 2022'nin ilk üç ayında Hazine'nin nakit açığı, 23,1 milyar TL oldu.





Böylece, Merkez Bankası'nın bu sene kurumlar vergisi, kâr ve yedek akçe olarak toplamda 71,3 milyar TL'lik transferine rağmen Hazine açık vermiş oldu.





Hazine'nin mart ayı giderleri 228 milyar TL, gelirleri ise 187,4 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 2022'nin ilk üç ayında gelirler 612,7 milyar TL olurken, giderler 636,7 milyar TL olarak açıklandı.





FAİZ HARCAMALARINDA SERT ARTIŞ

Nakit dengesi rakamları, Hazine'nin faiz harcamalarında son yıllardaki artış eğiliminin, bu yıl da sürdüğünü gösterdi.





Hazine'nin faiz ödemeleri ise martta 23,5 milyar TL, ocak-mart döneminde 77,7 milyar TL oldu. Hazine'nin ilk üç aylık faiz ödemesi, 2021'de 45,2 milyar TL, 2020'de 31,5 milyar TL olmuştu.





3 AYDA 211 MİLYAR TL'LİK BORÇLANMA

Hazine, ilk üç ayda 211 milyar TL'lik borçlanmaya gitti. Bunun 149,4 milyar TL'si, borç geri ödemelerinde kullanıldı. Net borçlanma ise 61,5 milyar TL olarak kayıtlara geçti.





61,5 milyar TL'lik net borçlanmaya giderken, bunun 12,7 milyar TL's dış borçlanma, 48,9 milyar TL'si iç borçlanma oldu.