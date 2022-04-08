Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon beklentisi 6 puan yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 46,44 seviyesine çıktı. Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği nisan ayına ilişkin ‘Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayınladı.







Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 46,44’e yükseldi. Bu beklenti bir önceki anket döneminde yüzde 40,47 olmuştu.





12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 26,43 iken, bu anket döneminde yüzde 28,41’e çıktı. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,03 ve yüzde 17,68 olarak gerçekleşti.





DOLAR KURU BEKLENTİSİ YATAY SEYREDİYOR





Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 16,68 TL iken, bu anket döneminde 16,85 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 17,42 TL ve 17,84 TL olarak gerçekleşti.





BÜYÜME BEKLENTİSİNDE DÜŞÜŞ





Katılımcıların bu yıla ilişkin büyüme beklentilerinde ise sınırlı bir düşüş kaydedildi. Ankete göre büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,4 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2 oldu. 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,2 iken, bu anket döneminde yüzde 4 olarak kaydedildi.





FAİZ BEKLENTİSİ





Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 14,22 iken, bu anket döneminde yüzde 14,00 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14,00 olarak gerçekleşti.