Hazinedeki para bitti, şimdi sıra altınları satmaya geldi

Öte yandan Merkez’in 20 Nisan’da 49.2 milyar dolar olan altın rezervlerinin 28 Nisan itibarıyla 46.4 milyar dolara gerilediğini söyleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, “İflası saklamak için seçim öncesi altın rezervleri de eriyor” dedi. Merkez Bankası net rezervlerinin 28 Nisan haftasında 6.4 milyar dolar eridiğini belirten Kuşoğlu, “Hani şu 128 milyarın hesabını soruyordu ya Kılıçdaroğlu? O zaman döviz rezervleri gereksiz, zamansız ve yandaşların menfaatına satılmıştı. Şimdi sıra geldi altın rezervlerine. Bu defa da altın rezervlerini satıyorlar. İflası saklamak için seçim öncesi altın rezervleri de eriyor” dedi.





TAHTAKALE TALEBİ REZERVDEN







Cumhurbaşkanlığı seçimine 4 gün kala dolar/TL 19.52’ye çıkarak yükselişini sürdürürken seçim sonrası dolardaki patlamaya kesin gözüyle bakılıyor. Kuru baskılamak için birbiri ardına adımlar atan ekonomi yönetimi ise Merkez Bankası eliyle arka kapıdan döviz satışına hız verdi. Bloomberg ekonomistlerinin paylaştığı verilere göre Merkez Bankası Aralık 2021’den Nisan 2023’e kadar 177 milyar dolar satarak piyasaya müdahale etti. Banka, son bir ayda piyasaya müdahale için 49 milyar dolar sattı.Altın satış iddialarını değerlendiren Prof. Dr. Hayri Kocanoğlu ise “Rezervlerdeki azalmadan TCMB’nin Tahtakale’ye altın sattığı, seçim öncesi fiziksel altın talebini rezervlerden karşıladığı anlaşılıyor. Son 1 yıldaki altın ithalatı 29.2 milyar dolardır.Bu cari açığı artırıcı bir etki yaratıyor. Seçime yaklaşırken TCMB’nin altın talebini rezervlerden karşılayıp ödemeler dengesi üzerindeki yükü hafifletmeye çalıştığı anlaşılıyor. Döviz rezervlerinin kullanılabilir kısmının 7 milyar dolara kadar gerilemesi altın satmaya teşvik ediyor olabilir” dedi.Merkez’in kasası erirken Hazine’nin nakit açığı da yılın ilk dört ayında geçtiğimiz yıla göre dörde katlandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2023 yılı nisan ayı “Hazine nakit gerçekleşmeleri” verilerine göre, Hazine’nin nisan ayı nakit açığı 159.1 milyar TL oldu. Nisanda faiz dışı nakit açığı ise 132.1 milyar TL olarak açıklandı. Böylece, seçim öncesi dört ayda ocak-nisan döneminde Hazine, toplamda 417 milyar TL nakit açığı vermiş oldu.