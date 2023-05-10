FBI: Elit Rus Hacker'ları sabote ettik

Amerika Birleşik Devletleri Federal Soruşturma Bürosu (FBI) elit Rus casusların kullandığı bir dizi yazılımı sabote ettiğini duyurdu.



FBI teknik uzmanları Rus istihbarat servisi FSB'nin bazı Amerikan şirketlerini hedef almak için kullandıkları bir zararlı yazılımı tespit ederek etkisiz hale getirdiklerini duyurdu. Yetkililer bu operasyonla Rusya'nın en önemli siber casusluk programlarından birine ölümcül bir darbe indirdiklerini umduklarını vurguladı.



Bir FBI yetkilisi, "Bunun onların kullandığı en önemli casusluk aracı olduğunu değerlendiriyoruz ve gerçekleşen operasyonla tamamen devre dışı bırakıldı," ifadelerini kullandı.



Yetkililer Snake (Yılan) olarak bilinen yazılımın arkasındaki FSB ajanlarının Turla olarak bilinin ünlü bir siber korsan ekibinin bir parçası olduğunu açıkladı.



Grubun 20 yıldır aktif olduğunu ve çok sayıda NATO müttefiki ülkede hükümet kurumlarını ve teknoloji şirketlerini hedef aldığı belirtildi.



Güvenlik çalışmalarında en fazla incelenen gruplardan biri olan Turla dünyadaki en gelişmiş siber korsan ekiplerinden biri olarak kabul ediliyor.



Amerikan siber güvenlik şirketi Mandiant'ın tehdit analizinden sorumlu başkan yardımcısı John Hultquist grubun gizlilik ve operasyon güvenliğine çok önem verdiği için sürekli olarak gölgede kalmayı başardığını belirterek grubun "Ellerindeki en zorlu hedeflerden birisi" olduğunu vurguladı.