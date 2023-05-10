Demokratik dönüşümün KHK’lılardan başlaması kaçınılmaz

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, KHK TV’ye önemli açıklamalarda bulundu.KHK sorununun ‘ülke tarihinde görülen en büyük sosyal kırımlarından biri’ olduğunu kaydeden Önder, demokratik dönüşümün KHK’lılardan başlaması gerektiğini söyledi.Sırrı Süreyya Önder’in açıklamaları şöyle:





KHK bu ülke tarihinde görülen en büyük sosyal kırımlardan birisi. Bir gecede binlerce insan aşından işinden edildi. Çocuklarıyla, yakınlarıyla birlikte geleceğinden edildi. Bunlardan intihar edenler oldu, buna dayanamayıp hayatını kaybedenler.Ve bunların hiçbirisi objektif, hiçbir hukuk kriterine dayanmadan yapıldı. Mahkeme kararını geçtim yani bırakın mahkeme kararını normal bir komisyonun bile ‘gerek yoktur böyle bir şeye’ diyeceği boşlukta ve hiçlikte şeyler için, insanlar bu şekilde mağdur edildi.”







