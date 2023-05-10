Samanyolu Haber /Gündem / Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma geliyor /10 Mayıs 2023 09:37

Musk duyurdu: Twitter’a sesli ve görüntülü konuşma geliyor

Twitter CEO’su Elon Musk, yakın zamanda uygulama üzerinden diğer kullanıcılarla sesli ve görüntülü olarak konuşulabileceğini duyurdu.

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Musk, Twitter hesabından platforma gelecek yenilikleri açıkladı. Buna göre, özel mesajlarda (DM) şifreleme sistemi gelirken yakın bir zamanda da sesli ve görüntülü sohbet özelliği hayata geçirilecek.

Musk, şunları söyledi: “Uygulamanın en son sürümüyle, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en güncel olan değil) DM’den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji tepkisi kullanabilirsiniz. Şifreli DM’ler yarın aktif olacak. Kafama silah dayasalar bile sizin DM’lerinizi göremeyeceğim. Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz.”


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