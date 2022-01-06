HDP eski milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eş genel başkanları ve milletvekillerine yönelik 4 Kasım 2016’da yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Hakkari eski milletvekili Abdullah Zeydan tahliye edildi.
Zeydan hakkında “örgüte yardım etmek” ve “örgüt propagandası yapmak” suçlamasıyla verilen 8 yıl 1 ay 15 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından bozulması üzerine yeniden açılan davanın bugün görülen duruşmasında tahliye kararı çıktı.
Zeydan, Edirne Cezaevi’nde HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la aynı koğuşta kalıyordu. Zeydan, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bu gün görülen duruşmasında tahliye edildi.
Avukat Mahsuni Karaman, verilen kararın ardından Zeydan’ın bu akşam tahliye edilmesini beklediklerini söyledi.