HDP Gençlik Meclisi’nin kongresi sonrası 16 gözaltı

Evrensel'de yer alan habere göre HDP Gençlik Meclisi’nin Diyarbakır’da gerçekleştirdiği kongrenin sona ermesinin ardından HDP Gençlik Meclisi üyesi 16 kişi gözaltına alındı.
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Gençlik Meclisi, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Kaplan City Salonu’nda 3'üncü Olağan Kongresi gerçekleştirdi.
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın katıldığı kongre hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "terör örgütü propagandası" yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Kongrenin sonunda, 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.