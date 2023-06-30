Samanyolu Haber /Gündem / HDP yerel seçimler için 'aday' kararını verdi /30 Haziran 2023 20:41

HDP yerel seçimler için 'aday' kararını verdi

Eylül ayında kongreye gidecek HDP'den yerel seçimler için dikkat çeken bir açıklama geldi.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP'den 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin yeni bir açıklama geldi. HDP Eş Genel Başkanı Buldan yerel seçimlerde 'büyükşehirler başta olmak üzere her yerde' aday çıkaracaklarını belirtti.

Buldan, Van'ın Erciş ilçesindeki bayramlaşma programına katıldı. Burada konuşan Buldan "Seçimlere HDP adıyla girmeyip Yeşil Sol Parti’yi tercih etmemizde elbette ki AKP’nin büyük bir payı var. Çünkü HDP, kapatma davasıyla karşı karşıya olan bir partiydi" dedi.

KONGREYİ İŞARET ETTİ
Seçimden sonra yaşanan eksiklikleri toplantılarında ele aldıklarını dile getiren Buldan, “Bu konuda yeni kararlar aldık. Bu kararlarla birlikte kongreye gideceğimizi ifade ettik. Kongrede, yeni bir planlama ve yeni bir anlayışla yeni yüzlerle, yeni canlarla bu süreci karşılamak üzeri bir değişim ve dönüşümü başlatmak üzere bir süreç başlayacak. Muhtemelen Eylül ayı gibi kongremizi gerçekleştirip, HDP ile mi yola devam edeceğiz, Yeşil Sol’la mı devam edeceğiz, Yeşil Sol’un ismi mi değişecek? bütün bunlar şu an tartışma konusu. Bir komisyon kurduk. Bu komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor” şeklinde konuştu.

"HER YERDE ADAY ÇIKARACAĞIZ"
Eylül’de gerçekleştirecekleri kongreden sonra yeni bir seçim sürecinin başlayacağına dikkat çeken Buldan, “Yerel seçimler elbette ki hepimiz açısından önemli. İktidar bir kez daha devletin bütün imkanlarını kullanmaya çalışacak. Biz de, bütün illerimizde büyükşehirler başta olmak üzere her yerde adaylarımızı çıkararak bu mücadelenin içerisinde varlığımızı ve mücadelemizi bir kez daha ispat etmek üzere, bu seçimlerde iyi bir çalışma temposuyla büyük bir başarı elde etmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
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