Brezilya'da eski Devlet Başkanı Bolsonaro'ya 8 yıl siyasi yasak

Brezilya Yüksek Seçim Mahkemesi, eski başkan Jair Bolsonaro'nun sekiz yıl boyunca aday olmasının yasaklanmasına karar verdi.







Bu karar, Bolsonaro'nun geçen yılki başkanlık seçimleri öncesinde gücünü kötüye kullanmaktan suçlu bulunması üzerine alındı.





BBC'nin haberine göre Bolsonaro'nun avukatlarının karara itiraz etmesi bekleniyor.







Karar yürürlüğe girerse Bolsonaro, 2026'da yapılacak bir sonraki başkanlık seçimlerine katılamayacak, ancak 2030'da tekrar aday olabilecek. Ayrıca 2024 ve 2028'deki belediye seçimlerine katılması da mümkün olmayacak.





NE OLMUŞTU?

Bolsonaro'ya yönelik dava, 18 Temmuz 2022'de Başkanlık görevindeyken yaptığı bir konuşma etrafında şekillenmişti.





Bolsonaro, söz konusu konuşmasında, herhangi bir kanıtı olmamasına rağmen ülkede 1996'dan bu yana kullanılan elektronik seçim sisteminin hacklenmeye ve büyük çaplı sahtekarlıklara açık olduğunu iddia etmişti. Seçimlerin şüpheli olacağını ileri sürmüş ve basılı oy pusulası kullanılması için ısrar etmişti.





Bu konuşma, solcu rakibi Lula da Silva'nın başkanlık için yürüttüğü güçlü kampanyanın ortasında gerçekleşmişti.





Kıyasıya mücadeleye sahne olan seçimler 30 Ekim'de ikinci tura kalmış ve Lula az bir farkla kazanmıştı.





Yenilgisini hiçbir zaman kamuoyu önünde kabul etmeyen Bolsonaro, Lula göreve başlamadan iki gün önce ülkeyi terk ederek ABD'ye gitmişti.





Seçim sonucunu kabul etmeyen Bolsonaro destekçileri önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, ardından da ordu karargahları önünde düzenledikleri gösterilerde darbe çağrılarında bulunmuştu.





Bolsonaro yanlıları, 8 Ocak'ta da polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binalarına zorla girmişti.