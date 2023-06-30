Samanyolu Haber /Dünya / Moldova Havalimanı'nda kanlı gün: Ülkeye alınmayan yolcu 2 kişiyi öldürdü /30 Haziran 2023 22:31

Moldova Havalimanı'nda kanlı gün: Ülkeye alınmayan yolcu 2 kişiyi öldürdü

Türkiye'den Moldova'ya giden Rus uyruklu bir kişinin, ülkeye girişine izin verilmeyince silahla ateş açarak iki kişiyi öldürdüğü bildirildi. Polisin müdahalesi sonrası saldırgan yaralı olarak yakalandı.

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Moldova’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda ülkeye girişine izin verilmeyen yabancı uyruklu bir kişinin silahla açtığı ateş sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Moldova’da Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda bir kişi silahlı saldırı düzenledi. Moldova İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 43 yaşındaki Tacikistan uyruklu saldırganın Türkiye’den geldiği ancak ülkeye girişine izin verilmediği belirtildi. Bunun üzerine ülkeye alınmayan saldırgan, polisin silahına el koyarak ateş etti. Saldırı sonucu biri ulusal muhafız biri de güvenlik görevlisi olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Saldırgan gözaltına alındığı bildirilirken havalimanında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda uçuşlar askıya alınırken tüm giriş ve çıkışlar ise iptal edildi.
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