Samanyolu Haber /Gündem / Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldı /30 Haziran 2023 22:36

Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldı

Sözcü TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, kanaldan ayrıldığını sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu.

SHABER3.COM

Bir süredir Sözcü TV'de Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, kanaldan ayrıldı. 

Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Portakal, "Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostluklari için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağolunuz, varolunuz. Özleyeceğim bu insanlari" ifadelerini kullandı. 

NE OLMUŞTU? 
Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmeyen Portakal canlı yayında tepki göstermiş; Portakal, "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim" şeklinde konuşmuştu.

Portakal, tepkisini dile getirdiği sözlerinin devamında, "Haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden de aynı uygulamayı veya şefkati veya aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizin karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da üstüme alıyorum. Maalesef alıyorum. Bu dış ses içinde sizden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Portakal söz konusu tavrı büyük tepki çekmişti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:20:57