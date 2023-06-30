Fatih Portakal, Sözcü TV'den ayrıldı

Bir süredir Sözcü TV'de Ana Haberi sunan gazeteci Fatih Portakal, kanaldan ayrıldı.







Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan Portakal, "Bu çekirdek ekiple harika bir 3 ay geçirdim. İlk defa birbirimizi tanıdık ama epey alıştık. Kişilikleri, profesyonellikleri ve dostluklari için çok teşekkür ediyorum. 90 gün içinde bir başarı ortaya koyduysak bunun sebebi ekip ruhuna sahip olmak. Her birinize çok teşekkür ediyorum sağolunuz, varolunuz. Özleyeceğim bu insanlari" ifadelerini kullandı.





NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz günlerde Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmeyen Portakal canlı yayında tepki göstermiş; Portakal, "Nasıl, dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim" şeklinde konuşmuştu.





Portakal, tepkisini dile getirdiği sözlerinin devamında, "Haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden de aynı uygulamayı veya şefkati veya aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizin karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da üstüme alıyorum. Maalesef alıyorum. Bu dış ses içinde sizden özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.





Portakal söz konusu tavrı büyük tepki çekmişti.