Samanyolu Haber /Politika / HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu /02 Mayıs 2023 23:23

HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

HDP Kocaeli milletvekili ve Yeşil Sol Parti Kocaeli Milletvekili Adayı Ömer Faruk Gergerlioğlu, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

SHABER3.COM

HDP tarafından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtildi.

"Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları ve sair yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir"

HDP'nin resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Seçimlere YSK kararları ile seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler ve milletvekili adayları belirlenmiş olup gerek cumhurbaşkanı adayları gerek siyasi partiler ve gerekse ittifak oluşumları seçim çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları ve sair yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir" denilerek legal bir seçim süreci yaşanacağı ifade edildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs 2023 seçim gününü, iktidarda olan AKP ve MHP’nin ortak adayı şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve rakip cumhurbaşkanı adaylarından birisinin veya muhalefet partilerinin Meclis’te çoğunluğu sağlamaları halinde siyasi darbe girişimi olarak gördüğü" görüşüne yer verildi.

Açıklamanın devamında şunlara yer verdi:
"Açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur"

"İçişleri Bakanı olan şüpheli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını, AKP ve MHP’nin ise Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde, Sn. Recep Tayyip Erdoğan dışında seçilecek olan cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunu elde edecek muhalefet partileri ile ilgili seçim sonuçlarını tanımayacağını açıkça ve net bir şekilde ifade etmiştir. İçişleri Bakanı olan şüphelinin emrinin altında polis ve jandarma teşkilatının bulunması gerçeği karşısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve/veya AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını tanımayacağı ve bu yönde teşebbüste bulunacağı aşikar olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmayacağı yönünde teşebbüste bulunacağından açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur.

"Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu da işlemiştir"

Şüpheli ile ilgili yapılacak soruşturma çerçevesinde TCK m.309/1’deki suçun işlenmediği yönünde kanaate ulaşılması halinde, 14 Mayıs 2023’de TCK m.309’da işlenen/işlenecek suç/suçların, aynı zamanda kamu görevlisi olan şüpheli tarafından TCK m.279 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçu yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Aynı zamanda 14.05.2023 günü ülkemizde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim kararını alan Cumhurbaşkanını siyasi darbe içerisinde gösterdiğinden şüpheli Cumhurbaşkanına hakaret kenar başlıklı TCK m.299/1-2’deki Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu da işlemiştir.”
Ne olmuştu?

İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaretinde, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti. Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullanmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:37:05