HDP'li Gergerlioğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu hakkında suç duyurusu

HDP tarafından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu'nun 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendiren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtildi.





"İçişleri Bakanı olan şüpheli, Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığını, AKP ve MHP’nin ise Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde, Sn. Recep Tayyip Erdoğan dışında seçilecek olan cumhurbaşkanı ve Meclis çoğunluğunu elde edecek muhalefet partileri ile ilgili seçim sonuçlarını tanımayacağını açıkça ve net bir şekilde ifade etmiştir. İçişleri Bakanı olan şüphelinin emrinin altında polis ve jandarma teşkilatının bulunması gerçeği karşısında Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın ve/veya AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi halinde seçim sonuçlarını tanımayacağı ve bu yönde teşebbüste bulunacağı aşikar olduğundan ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzenin fiilen uygulanmayacağı yönünde teşebbüste bulunacağından açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur.





HDP'nin resmi internet hesabından yapılan açıklamada, Gergerlioğlu tarafından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, "Seçimlere YSK kararları ile seçimlere katılacak cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler ve milletvekili adayları belirlenmiş olup gerek cumhurbaşkanı adayları gerek siyasi partiler ve gerekse ittifak oluşumları seçim çalışmalarına başlamıştır. Bu süreçler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, yasaları ve sair yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülmektedir" denilerek legal bir seçim süreci yaşanacağı ifade edildi.Açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 14 Mayıs 2023 seçim gününü, iktidarda olan AKP ve MHP’nin ortak adayı şimdiki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP ve MHP’nin Meclis çoğunluğunu kaybetmesi ve rakip cumhurbaşkanı adaylarından birisinin veya muhalefet partilerinin Meclis’te çoğunluğu sağlamaları halinde siyasi darbe girişimi olarak gördüğü" görüşüne yer verildi.Açıklamanın devamında şunlara yer verdi:"Açıkça TCK m.309/1’deki suçun unsurları oluşmuştur"Şüpheli ile ilgili yapılacak soruşturma çerçevesinde TCK m.309/1’deki suçun işlenmediği yönünde kanaate ulaşılması halinde, 14 Mayıs 2023’de TCK m.309’da işlenen/işlenecek suç/suçların, aynı zamanda kamu görevlisi olan şüpheli tarafından TCK m.279 'Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi' suçu yönünden de değerlendirilmesi gerekmektedir.Aynı zamanda 14.05.2023 günü ülkemizde yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçim kararını alan Cumhurbaşkanını siyasi darbe içerisinde gösterdiğinden şüpheli Cumhurbaşkanına hakaret kenar başlıklı TCK m.299/1-2’deki Cumhurbaşkanına Hakaret suçunu da işlemiştir.”Ne olmuştu?İçişleri Bakanı ve AKP İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Fatih'te, İstanbul İlim ve Kültür Vakfını ziyaretinde, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni "darbe girişimi" olarak nitelendirmişti. Soylu, "15 Temmuz onların fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs da siyasi darbe girişimleridir. Bu kadar açık ve nettir" ifadelerini kullanmıştı.