“Özgürlük ve demokrasi mücadelesi bütündür. Bu bütünlüğü sağlamadan demokrasiye ulaşmak mümkün değildir” diyen Sancar, şöyle devam etti: “AKP iktidarının politikaları toplumu nefessiz bırakmaktadır. Ne kadar az ses çıkarsa o kadar başarılı olabilecekleri inancıyla hareket ediyorlar. Toplumun nefes alabilmesi için nefes alanlarını genişletmek zorundayız. Bu iktidarın tekçi anlayışı, aynı zamanda toplumun çeşitli kültürel kaynaklarını kurutmayı da önüne hedef olarak koymuştur. Her sahada tekçi, tahakkümcü anlayış, bu iktidarın temel politikası olmuştur. Farklı sesleri bastırma arayışı yoğunlaştı. Yakın zamanda, Diyarbakır merkezli çeşitli illeri kapsayan operasyonlar düzenlendi. Özgür basını ve sanatçıları hedef almak, bizim için şaşırtıcı değil. Sanatı olmayan, neşesi olmayan, geleceği olmayan bir toplum yarattıklarında hedeflerine kolayca varabileceklerdir. Oysa biz, her alanda sesleri çoğaltmak üzere yola çıktık. Politikalarımızı da bu temel üzerine kuruyoruz.” 'YOKSULLUK DERİNLEŞTİKÇE DAHA AĞIR YARALAR AÇILIYOR' Yoksulluğun arttığını belirten Sancar, “Hayat pahalılığı arttıkça yoksulluk derinleşiyor. Yoksulluk derinleştikçe daha ağır yaralar açılıyor. Bir yandan da savaş politikalarına yatırım artıyor. Kaynakların önemli bir bölümü savaş politikalarına aktarılıyor. Toplumsal mücadele, demokrasi, özgürlük hedefiyle yürütülen bütün çalışmalar birbiriyle bağlantılı olmak zorundadır. Sorun alanlarının tamamını bir arada görmek ve çözümü birlikte üretmek temel sorumluluğumuzdur. Yeşil Sol olarak, politikalarımızı masa başında belirlemiyoruz. Bütün politikalarımızı alandaki öznelerle belirlemeye çalışıyoruz” dedi. 'TÜRKİYE, TARİHİ BİR KAVŞAKTA' 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin tarihi önemde olduğu değerlendirmesinde bulunan Mithat Sancar, “Bu seçimler hiçbir seçime benzemiyor. Türkiye, tarihi bir kavşakta. Güçlerimizi birleştirmeliyiz. Demokrasi ve özgürlük hedefine birlikte yürümeliyiz. Sanat, yayın ve kültür dünyasının da bu konuda katkıları çok değerli olacaktır. Sadece seçimler değil, seçim sonrası da hepimize önemli görevle düşüyor. Seçim sonrası nasıl bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğimizi birlikte oturup konuşacağız” ifadelerini kullandı. '14 MAYIS’TA TEK ADAM REJİMİNİ GÖNDERİYORUZ' HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise “Umarım seçimlerden sonra kültür, sanat ve coşkulu seslerle kenti dolduracağız. Şenlikli, nitelikli toplantılar gerçekleştireceğiz. Baskılara uğramadan tabii ki bunları yapabileceğiz. En güzel günlerde tekrar sizlerle buluşmak üzere” dedi. Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Emirali Türkmen de “Ankara, uzun süredir kuşatma altında. 30 yıldan fazladır kent olan kimliğini kaybetmiş durumda. Ankara farklı bir kentti. ‘Ankara bizim kentimiz’ diyorduk. Uzun süredir bu duygularımız zayıflamış durumda. 14 Mayıs’ın, bir sayfanın kapanma tarihi olmasını istiyoruz. Tek adam rejimini göndermek ve sözlerimizi güçlü bir biçimde söyleyeceğimiz bir Ankara kurmak istiyoruz. 14 Mayıs’ta tek adam rejimini gönderiyoruz. Ankara sokaklarında yeni bir güneş doğacak” diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, bugün Ankara’daki Mülkiyeliler Birliği’nde sanatçılar ve yayıncılarla buluştu. Sancar’a, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Yeşil Sol Parti Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı Emirali Türkmen eşlik etti. ANKA Haber Ajansı'nın haberine göre, sanatın özgürlüğe ihtiyaç duyduğunu söyleyen Sancar, “Kültür sanat sorunlarını uzun uzun anlatmaya gerek yok. Yaşıyorsunuz. Sanatın özgürlüklere ihtiyacı var. Ne kadar çok baskı uygulanırsa toplumda ses kısılır diye bir beklenti içindeler. Ankara’da ve Türkiye’nin dört bir yanında özgürlük için mücadele eden sanatçılar, bu dönem de aynı iradeyi gösterdiler” dedi 'İKTİDAR, TOPLUMUN KÜLTÜREL KAYNAKLARINI KURUTMAYI DA ÖNÜNE HEDEF OLARAK KOYDU'