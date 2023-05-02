Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan bu kez de kendisine lanet okudu! /02 Mayıs 2023 23:23

Erdoğan bu kez de kendisine lanet okudu!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün alevilere karşı sarfettiği 'ayrıştırıcı' açıklamalarının ardınan bugün kendisine lanet okudu ve, 'Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tutanlara lanet olsun' dedi.

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Son dönemde canlı yayın sırasında yaşadığı hastalık nöbeti ve çelişkili açıklamaları ile gündemde olan AKP'li cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan, dün CHP Lideri ve Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Alevi" başlıklı videosu üzerinden hedef alarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da yaptığı mitingde "Sana kim dedi, Alevi misin değil misin? Bizim Alevi'ye de saygımız var her türe saygımız var. Bunu söylemene ne gerek var" demişti.

'TÜR' nitelemesinin ardından Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe ve Garip Dede Dergahı Yönetim Kurulu Başkanı Celal Fırat'tan tepki gecikmemiş, "Evet biz İnsan-ı Kâmil olma yolunda ilerleyen bir inanca sahibiz, biz 72 milleti aynı nazarda görmeyeni kendimizden saymayan bir inancız. Biz çocuk yaşta evlenmeyi caiz sayan bir inancı temsil etmiyoruz. Bu haliyle Sayın Cumhurbaşkanı'ndan farklı bir türüz" diye yanıt vermişti.

DÜN NE KONUŞTUĞUNU HATILAMIYOR MU? KASITLI MI YAPIYOR?

Daha dün takındığı ayrıştırıcı dili bugün lanetleyen Erdoğan'ın bugün kendisine lanet okuması, 'Erdoğan konuştuklarını hatırlamıyor mu?' sorusunu beraberinde getirdi.


14 Mayıs seçimleri öncesinde bugün Antalya'da miting düzenledi. Erdoğan, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. "Ülkenin her karış toprağını yatırımlarla donatırken kimsenin kökenini, mezhebini, meşrebini sormadık" diyen Erdoğan, "Ne diyor bay bay Kemal? ‘Ben Aleviyim’ diyor. Eyvallah, yani biz sana Alevi misin değil misin bunu sormadık ki" diye konuştu.

"Bugüne kadar bunu niye söylemedin de şimdi söylüyorsun?" diye soran Erdoğan, "Demek ki oradan bir şey bekliyor. Bu ülkeyi Alevi-Sünni diye ayrıma tutanlara lanet olsun" diye konuştu.
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