HDP'li Sırrı Sakık 5 yıl 10 ay hapis cezası

HDP’li Sırrı Sakık’a Ağrı 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Davaya gerekçe olan konu ise Sakık’ın çatışmalı dönemin başladığı 2015’te Ağrı ve Tendürek dağlarının geçici askeri bölge ilan edilmesi üzerine yaptığı basın açıklaması. Sakık o dönem basın açıklaması yapmadan önce dönemin valisi Musa Işın’ı telefonla arayarak durumu anlatmıştı. Işın da daha önce tanık olarak dinlendiği davada Sakık’la telefonla görüştüğünü söyleyerek bu açıklamadan haberi olduğunu söylemişti. Mahkeme ise görülen 12’nci celsede duruşma salonunda Sakık ve avukatı Zeynep Ceren Boztoprak olmadan kararını açıkladı.







VALİ ‘BİLGİM VAR DEDİ’ AMA…





Dönemin Ağrı Belediye Eş Başkanı Sırrı Sakık, sivil toplum örgütleri ve çok sayıda kişi, 2015 yılında çözüm sürecinin bitmesinin ardından Ağrı ve Tendürek dağlarının geçici bölge ilan edilmesi üzerine bölgeye giderek çatışmaların sona erdirilmesi için bir araya geldi. Burada çadır kuran kitle, silahların susturulması ve barışın yeniden sağlanması için defalarca hükümete çağrıda bulundu. Bu eylemlerden biri de dönemin HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, HDP Iğdır milletvekilleri Mehmet Emin Adıyaman ve Kıznaz Türkali ile Iğdır, Tuzluca, Doğubayazıt belediye başkanlarıyla birlikte yaklaşık 250 kişinin, Ağrı Dağı’na çıkması oldu. Yine Ağrı’nın Diyadin ilçesinden HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir, Berdan Öztürk, dönemin Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık’ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 100 kişi de Tendürek Dağı’na gitti.





Sakık’ın, dönemin Ağrı Valisi Musa Işın’la 4 dakika 50 saniyelik bir telefon görüşmesi yaptıktan sonra basın açıklaması yapılmasına izin verildi. Işın da mahkemede verdiği ifadede, “Evet bilgim var” dedi.





SAVCI SUÇLAMADAN BERAAT İSTEDİ, MAHKEME CEZA VERDİ





Savcılık, Sakık hakkında ‘örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek’ suçundan beraat istedi, ‘örgüt propagandası’ suçlamalarından ise Sakık’ın cezalandırılmasını talep etti.





Mahkeme heyeti ise Sakık’ın ve avukatı Zeynep Ceren Boztoprak’ın mazeret dilekçesini, “Duruşmaların 12 celsenin büyük çoğunluğunda sanık müdafiinin mazeret dilekçesi sunmuş olması dosyanın gelmiş olduğu aşama göz önüne alınarak sanık müdafiinin mazeretinin reddine” diyerek karar verdi.





Ancak bugüne kadar görülen celselerin tamamında en az 1 sanık müdafi duruşma salonunda hazır bulundu. Pandemi nedeniyle mazeret bildiren avukatın dilekçesini reddeden mahkeme heyeti esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapılmadan ve sanığın son sözünü almadan mahkumiyet kararı verdi.





Mahkeme heyeti verdiği kararda savcının ‘örgüte bilerek ya da isteyerek yardım etmek’ suçlamalarından beraat istemesine rağmen Sakık’a bu suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.





Yine mahkeme heyeti ‘örgüt propagandası’ndan da Sakık’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezaları verirken duruşma salonunda ne Sakık ne de avukatının bulunmaması ise dikkat çekti.