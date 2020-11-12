Samanyolu Haber /Politika / HDP'nin Onursal Başkanı Kürkçü'den Meral Akşener açıklaması /12 Kasım 2020 22:40

HDP'nin Onursal Başkanı Kürkçü'den Meral Akşener açıklaması

HDP'nin Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti lideri Meral Akşener'in açıklaması konusunda bir yorum paylaştı.

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HDP Onursal Başkanı Ertuğrul Kürkçü, İyi Parti lideri Meral Akşener'in "Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım" sözleriyle ilgili olarak, "Muhteşem tespite ben de katılıyorum. Çünkü içinde 'Hem AK Parti hem HDP' geçiyor" dedi.  

HDP Onursal Başkanı Kürkçü, İyi Parti milletvekili Ümit Özdağ'ın  HDP ve İyi Parti'nin ortak anayasa taslağı hazırladığını iddialarını "Hiçbir siyasi oluşum, platform, şahıs, partiyle herhangi bir anayasa çalışmamız yoktur. Bir anayasa çalışması yapmadık ama daha ilginç bir şey vardı dün, AK Parti ile de anayasa çalışması yapıyormuşuz. Yani bir tarafta HDP'yle yapıyoruz, bir tarafta da AK Parti ile yapıyormuşuz. Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlına dikkat etmek lazım" diyerek yalanladı. 

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, Twitter hesabından Akşener'in sözlerini alıntılayarak, "Bir cümlenin içinde hem AK Parti hem HDP geçtiği zaman hakikaten akıl sağlığına dikkat etmek lazım' cümlesinin bir akıl sağlığı sorununu yansıttığına ilişkin muhteşem tespite ben de katılıyorum. Çünkü içinde 'hem AK Parti hem HDP' geçiyor" dedi.
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