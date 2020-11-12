Samanyolu Haber /Dünya / Suriye’deki Rus konvoyunun geçişi sırasında patlama /12 Kasım 2020 23:20

Suriye’deki Rus konvoyunun geçişi sırasında patlama

Suriye'de yer alan Rus askeri konvoyunun geçişi sırasında bir patlama meydana geldiği belirtildi.

SHABER3.COM

sol.org.tr'de yer alan habere göre Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polis konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polis konvoyunun geçişi sırasında uzaktan kumandalı bir patlayıcının infilak ettirildiğini bildirdi.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında, Rus askeri polis konvoyunun Dera vilayetinin Museyfra yerleşimi yakınlarında geçişi sırasında yola yerleştirilen bir bombanın patlatıldığını söyledi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Tigr tipi zırhlı otomobilde hafif hasar oluştuğu, askerler arasında yaralananların olmadığı kaydedildi.

Dera vilayetinde İzra–Sahvat El-Kamh güzergahında devriye görevi yapan Rus askeri polislere Suriyeli askerlerin eşlik ettiğini belirten Grinkeviç, "Tüm teçhizat ve Rus askerler sağ salim üslendiği merkeze döndü" diyerek Rusya ve Suriyeli tarafların ortak soruşturma başlattıklarını sözlerine ekledi.

© Sputnik

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