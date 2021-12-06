Helikopterden atılan Osman Şiban'a dava açıldı

Van’ın Çatak ilçe kırsalında 11 Eylül 2020’de operasyona çıkan askerler tarafından Servet Turgut ile birlikte gözaltına alındıktan sonra helikopterden atılan Osman Şiban hakkında dava açıldı.





Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla hazırladığı iddianame, Van 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, Şiban’ın ikametgahı nedeniyle "yetkisizlik" kararı vererek, dosyayı Mersin’e gönderdi.





'İSTİHBARİ BİLGİ ALDIK'





İddianamede, Şiban’ın "milislik faaliyetlerinde bulunduğu, örgütün talimatıyla kırsal alana lojistik, yaşam malzemesi aktarımı yaptığı" iddia edildi.





Van ve Şırnak kırsalında bulunan bazı bölgelerinin örgüt üyeleri tarafından kullanıldığına dair istihbari bilgi alındığı kaydedilen iddianamede, örgüt üyelerinin Surik Mezrası'nda Şiban'ın evinden erzak ve yaşam malzemesi altığı ve irtibat kurduğu ileri sürüldü.





MAZOT SUÇ DELİLİ SAYILDI, TÜP İDDİANAMEYE GİRDİ





İddianamede, Surik mezrasında 3 adet 40-50 litrelik mavi renkli jelikan içerisinde bulunan mazot da suç delili sayıldı. Mazotun suç delili sayılmasına ise, "jelikanların bulunduğu noktaya en yakın evin Osman Şiban'a ait olması" gerekçe gösterildi.





Mezrada yaşayan bir ailenin evinde yapılan aramalarda bulunan 3 adet tüp ve hayvanlar tarafından dağıtıldığı düşünülen yaşam malzemeleri de iddianamede yer aldı.





'PKK'LİLER ŞİBAN'IN EVİNDE TOPLANDI' İDDİASI





İddianamede, olay tarihi ve öncesinde Osman Şiban’ın evinin bulunduğu alanın İHA ve SİHA'lar tarafından görüntülendiğine işaret edilerek, 9 Eylül 2020 akşamında "hayatın olağan akışına aykırı bir şekilde insan hareketliliği yaşandığı" ifadeleri yer aldı.





İddianamede bir itirafçının "1980 ila 1990'lı yıllar arasında PKK Yürütüme Komitesi üyesi Murat Karayılan ile 1986 yılında yaşamını yitiren PKK komutanlarından Mahsun Korkmaz’ın Şiban’ın evinde toplantı yaptığı" iddiası da bulunuyor.





İddianamede, Şiban'ın verdiği ifadelerinin "suçtan kurtulmaya yönelik" olarak değerlendirildi. İddianamede, şunlar kaydedildi: "(...) Tüm bu deliller ışığında şüphelinin örgüte mali yardım toplama, örgütten mali yardım alma faaliyetleri içerisinde yer aldığı, örgütün kırsal alanda faaliyet yürüten üyelerle sürekli irtibat halinde olduğu, örgütten gelen emir ve talimatlara göre hareket ettiği, kırsal alandaki örgüt üyelerinin ihtiyaçlarını karşıladığı, örgüt mensuplarına milislik yaptığı ve lojistik destek sağladığı anlaşılmakla, eylem ve faaliyetlerindeki süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk durumu da dikkate alındığında kişinin suç işlediği” ifadelerine yer verildi.





NE OLMUŞTU?





Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de operasyona çıkan askerler, 7 çocuk babası Servet Turgut (55) ve 8 çocuk babası Osman Şiban’ı (50) gözaltına aldı. 2 kişi, köy meydanında işkenceye maruz bırakıldıktan sonra helikoptere bindirildi. İki gün sonra Turgut ve Şiban’ın Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında oldukları ortaya çıktı.





17 Eylül’de Osman Şiban'ın işkence gördüğü fotoğraflar ile Servet Turgut'un yoğun bakımdaki fotoğraflarına ulaşıldı. 20 gün boyunca yoğum bakımda tutulan Servet Turgut, yaşam mücadelesini kaybetti. Turgut, otopsinin ardından polis ablukasında defnedildi.





İşkence ve helikopterden atılma olayını gündeme getiren MA muhabirleri Adnan Bilen ve Cemil Uğur ile Jinnews muhabiri Şehriban Abi ve gazeteci Nazan Sala, 6 Ekim 2020’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. 4 gazetecinin tutuklanmasından 70 gün sonra, aynı soruşturma kapsamında bu kez ajansımız muhabiri Zeynep Durgut gözaltına alındı. Şırnak’ın Cizre ilçe girişinde 17 Aralık'ta gözaltına alınarak Van’a getirilen Durgut, 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski gazete dağıtımcıları hakkında “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verildi. 4'ü tutuklu 5 gazeteci, “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla 2 Nisan'da ilk kez hakim karşısına çıktı. 4 tutuklu gazeteci de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.