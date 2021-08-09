Samanyolu Haber /Gündem / 'Help’çileri terörist ilan edenler ABD’den yardım istemiş /09 Ağustos 2021 09:33

'Help’çileri terörist ilan edenler ABD’den yardım istemiş

Yangınlar sonrası ‘HelpTurkey’ etiketiyle dünyaya yardım çağrısı yapan sanatçılar hakkında soruşturma açıldı. Erdoğan ve Devlet Bahçeli sanatçıları hedef gösterirken, AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesi ise sanatçıları “Help’çi terörist” ilan etti. ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise iktidarın yangınlar için ABD’den yardım talep ettiği belirtildi.

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ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Türkiye’nin orman yangınları ile mücadelesine 2 adet CH-47 ‘Chinook’ tipi yangın söndürme helikopterini ile destek sağlayacağı açıkladı.

TÜRKİYE’NİN TALEBİNE YANIT VEREREK
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada talebin Türk hükumetinden geldiği vurgulandı. Elçilik sosyal medyadan da paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “ABD’nin Müttefiki ve NATO üyesi olan Türkiye, Covid-19’la mücadelenin başlarında yaptığımız yardım çağrısına, kişisel koruyucu ekipman sağlayarak yanıt vermişti. Şimdi biz de Türkiye’nin talebine yanıt vererek ve orman yangınlarını bastırma çabalarına destek olarak bu jeste karşılık vermekten gurur duymaktayız. ABD Avrupa Komutanlığı kanalıyla ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle ortaklık içinde hareket ederek, Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin orman yangınlarıyla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet CH-47 ‘Chinook’ tipi yangın söndürme helikopterini gönderme sürecini başlatmış bulunmaktadır.


HAYRANLIK DUYMAKTAYIZ
Elçilik tarafından yapılan açıklamanın devamında ABD’nin tahribat konusunda Türkiye’yi çok iyi anladığı belirtilerek, “Türkiye’de insanların alevleri söndürmek amacıyla ortaya koyduğu cesarete hayranlık duymaktayız. Bu çabalara yaptığımız katkı, Amerikan değerlerinin ve şefkatinin yurtdışındaki somut bir örneğini ifade etmektedir. ABD-Türkiye arasında uzun süredir devam eden dostluğun devamı çerçevesinde NATO Müttefikimizin yanındayız” denildi.

‘HELP’Çİ TERÖRİSTLER
Yangının başladığı ilk günlerde ‘HelpTurkey’ etiketiyle dünyaya yardım çağrısı yapan sanatçılar hakkında soruşturma başlatıldı. Hükumet ortakları Erdoğan ve Bahçeli yaptıkları açıklamada, sanatçıları Türkiye’yi aciz duruma düşürmek istemekle suçladı.

AKP’ye yakın Yeni Akit gazetesi ise sanatçıları “Help’çi terörist” ilan etti. Haber sosyal medyada da hızlı yayıldı. Gazeteci Emre Kongar yaptığı paylaşımda, ” Dünyadan yardım isteyenlere “hain” diyen ve savcılara soruşturma açtıran aynı iktidar mı dünyadan ve ABD’den yardım istemiş?” diyerek tepkisini dile getirdi.
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