"Hemfikir olmadığımız bazı noktalar var"

'SİYASİ KRİZLERE DAYANABİLECEK BİR İLİŞKİ İNŞA ETMEYİ HEDEFLİYORUZ'





İsrail'in Türkiye Maslahatgüzarı Irit Lillian, Türkiye-İsrail ilişkilerinin normalleşme sürecine dair değerlendirmelerde bulundu.Irit Lillian, Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecinin, tarafların olası gerilimleri "sakin ve yapıcı bir nitelikte" ele almasına olanak tanıyacak şekilde inşa edildiğini söyledi.'e konuşan Lillian, Türkiye ile ilişkilere değinerek, "Şu anda hemfikir olmadığımız bazı noktalar olduğunu biliyoruz, ancak şimdi ilerleyebilir ve bunları daha sonra çözebiliriz" dedi.Lillian, Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin iki ülke arasındaki ilişkilere engel olduğunu belirterek, "İstanbul’da hâlâ ofisi (Hamas'ın) var ve bu, büyük bir engel" ifadelerini kullandı.Irit Lillian, Türkiye ile geniş bir ilişki yelpazesi kapsamında "düzgün ve olumlu" ikili ilişkilere girildiğini, ancak "hemfikir olunmayan noktalar" olduğunu ifade etti.Lillian, "Mükemmel bir ilişkiye sahip olamayacağımızı biliyoruz" dedi.Lillian, önümüzdeki dönemde "siyasi krizlere dayanabilecek bir yapıda ilişki inşa etmek için ellerinden gelen her şeyi yapmak istediklerini" belirtti.