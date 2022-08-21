Samanyolu Haber /Politika / 6 partiden ortak videolu mesaj /21 Ağustos 2022 18:18

6 partiden ortak videolu mesaj

Kamuoyunda '6'lı Masa' olarak anılan oluşumun yeni toplantısı Saadet Partisi önderliğinde yapıldı.

SHABER3.COM

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti (DP) ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu, kamuoyunda ise '6'lı Masa' olarak anılan oluşumun yeni toplantısı Saadet Partisi önderliğinde yapıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre söz konusu toplantı öncesinde ise 6 partinin de sosyal emdya hesaplarından ortak bir video yayınlandı.

'Hep Birlikte Güzel Yarınlara' etiketiyle yayınlanan videoda parti liderlerinin bir arada oldukları ve birbirlerine yaptıkları ziyaretler sırasında çekilen görüntüler paylaşıldı.

İşte o video:


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