Henüz açılmamış paketlerden AKP'ye mühür basılmış oy pusulaları çıktı

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için Türkiye'de geri sayım sürerken yurt dışı sandıklarında oy verme işlemi başladı.







YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI

Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek.





Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt dışındaki seçmen sayısın 3 milyon 416 bin 098 olarak açıklandı.





AÇILMAMIŞ PUSULALARDA DA AKP MÜHRÜ İDDİASI

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre seçim güvenliği hakkında endişeler sürerken gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı. Işık, pusulanın fotoğrafını da paylaştı. Paylaşımda oy pusulasında AKP'nin mührünün vurulu olduğu görüldü.





Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin" diye yazdı.





İşte oy pusulasının fotoğrafı:







