Samanyolu Haber /Gündem / Henüz açılmamış paketlerden AKP'ye mühür basılmış oy pusulaları çıktı /05 Mayıs 2023 13:22

Henüz açılmamış paketlerden AKP'ye mühür basılmış oy pusulaları çıktı

Gazeteci Candaş Tolga Işık, Avustralya'da 14 Mayıs seçimleri için kurulan sandığa gönderilen 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü olduğunu kendisine gönderilen fotoğrafla sosyal medya üzerinden paylaştı. Işık'ın paylaştığı pusulada AKP mührü olduğu görüldü.

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14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ve Cumhurbaşkanı Seçimi için Türkiye'de geri sayım sürerken yurt dışı sandıklarında oy verme işlemi başladı. 

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMLERİ BAŞLADI
Yurt dışında 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'a kadar devam edecek. Yurt dışı seçim kütüğüne kayıtlıların oy kullanmaları için hazırlanan gümrük kapılarında oy verme işlemi ise 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de bitecek. 

Seçimlerde 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Yurt dışındaki seçmen sayısın 3 milyon 416 bin 098 olarak açıklandı. 

AÇILMAMIŞ PUSULALARDA DA AKP MÜHRÜ İDDİASI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre seçim güvenliği hakkında endişeler sürerken gazeteci Candaş Tolga Işık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Avustralya'da açılmamış oy pusulalarında mühür vurulmuş pusulalar yer aldığını açıkladı. Işık, pusulanın fotoğrafını da paylaştı. Paylaşımda oy pusulasında AKP'nin mührünün vurulu olduğu görüldü. 

Gazeteci Candaş Tolga Işık; "Avusturalya'dan bir sandık yetkilisi arkadaşımız yazmış. Fotoğrafını da göndermiş. 720'lik açılmamış oy pusulalarında bir partinin mührü vurulmuş pusulalar çıkmış. Sandık başındaki bir yetkili yakalamış, tutanak tutulmuş. Kabine girmeden önce pusulalarınızı mutlaka kontrol edin" diye yazdı. 

İşte oy pusulasının fotoğrafı:


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