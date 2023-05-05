Samanyolu Haber /Gündem / İngiltere'de kısmi yerel seçimlerde Muhafazakar Parti hayal kırıklığı yaşıyor /05 Mayıs 2023 12:55

İngiltere'de kısmi yerel seçimlerde Muhafazakar Parti hayal kırıklığı yaşıyor

İngiltere'de dün yapılan kısmi yerel seçimlerde şimdiye kadar açıklanan sonuçlara göre iktidardaki Muhafazakar Parti ciddi kayıplara uğradı. Muhalefetteki İşçi Partisi, Liberal Demokratlar ve Yeşiller ise önemli kazanımlar elde etti. Ancak sonuçların dörtte üçünün sayımı henüz devam ettiği için tam tabloyu görmek bu akşam mümkün olacak.

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Birleşik Krallık içerisinde yalnızca İngiltere'de yapılan ve belediye meclis üyelikleri için oy kullanılan yerel seçimlerde ana muhalefetteki İşçi Partisi, hedef listesindeki Plymouth, Stoke-on-Trent ve Medway belediye meclislerinde çoğunluğu sağladı.

Liberal Demokratlar ise Windson ve Maidenhead belediye meclislerinde kontrolü elde etti.

Şu ana kadar alınan sonuçlara göre Muhafazakarlar bu seçimde şu ana kadar ellerindeki 228 meclis üyeliğini kaybederken, bunların İşçi Partisi 119'unu, Liberal Demokratlar 61'ini, Yeşiller 33'ünü ve bağımsız adaylar 22'sini almış oldu. Sayım devam ettiği için sayılar değişiyor.

İngiltere Başbakanı ve Muhafazakar Part lideri Rishi Sunak "hayal kırıklığı yaratan" sonuçlar alındığını kabul etti ama yine de partisinin önemli bazı bölgelerde önde olduğunda söyledi.

İşçi Partisi yetkilileri ise sonuçların, genel seçimleri kazanacaklarının ipucunu verdiği görüşünde.

BBC'ye konuşan bir parti yöneticisi yerel seçim sonuçlarına bakarak ve İskoçya'da da bir önceki seçime göre çok daha iyi olacakları beklentisi ile birlikte, genel seçimi kazanacaklarından ve parlamentoda çoğunluğu elde edeceklerinden hiç kuşku dıuymadıklarını söyledi.

Bazı bölgelerde dün gece oylar sayılmadı, dolayısıyla sayımın günün ilerleyen saatlerinde tamamlanması ve bugünün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Seçim uzmanı Profesör John Curtice, Muhafazakar Parti'nin oyların tamamı sayıldığında 1000 civarında belediye meclisi üyeliği kaybemiş olabileceğini söyledi.

Buna karşılık Curtice şu ana kadarki sonuçlara bakıldığında Muhafazakarların gerilediğinin kesin olmasına karşın, İşçi Partisi'nin oy oranının bir yıl öncesine göre pek değişmediğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta genel seçimlerin 28 Ocak 2025 tarihine kadar yapılması gerekiyor.
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