Her ay 36 bin 600 asgari ücretlinin maaşı Erdoğan'ı korumak için harcanıyor

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ailesini koruyan koruma ordusu için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. Erdoğan’ın koruma ordusu için sadece bu yılın ilk dört ayında harcama rekoru kırıldığı ortaya çıktı.







Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, bu yılın ocak ve nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde tam 155 milyon 438 bin TL harcadı. Bu para da yaklaşık 36 bin 600 asgari ücretlinin bir aylık maaşına denk geliyor.





BirGü'nden İsmail Arı'nın haberine göre, korumalar için yapılan günlük ve aylık harcamalar da adeta dudak uçuklatacak türden. Erdoğan’ın koruma ordusu için yapılan günlük harcama yaklaşık 1,3 milyon TL’yi bulurken, aylık harcama ise yaklaşık 39 milyon TL’yi buluyor.





REKOR KORUMALARDA

Cumhurbaşkanlığı korumaları için Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kasasından yapılan harcamalar, birçok daire başkanlığı için yapılan harcamaların da çok üzerinde. Bu yılın ilk dört ayında yapılan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın 36 milyon 976 bin TL’lik ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı’nın 43 milyon 500 bin TL’lik harcaması, Cumhurbaşkanlığı korumaları için harcanan paranın gerisinde kaldı.





Ayrıca TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nın da bu yılın ilk dört ayında tam 58 milyon 254 bin TL harcandığı açıklandı.





AİLESİ VE SARAYLAR

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı’nın görev tanımı ise şu şekilde ifade ediliyor:





“Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı, Cumhurbaşkanı ve aile bireylerinin can güvenliği ve saygınlığı başta olmak üzere, konut, çalışma yeri, her türlü ulaşım vasıtası ile intikali esnasında, yakın koruma hizmetlerinden sorumludur. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı’na ait tüm yerleşkelerin ve Cumhurbaşkanı’nın bulunduğu her türlü bina ve tesisin güvenliğini sağlamakla görevlidir.”





YETERİ KADAR VARMIŞ

Erdoğan’ı ve Saray’ı koruyan koruma sayısı da yıllardır sır gibi saklanıyor. Milletvekillerinin “Sarayları ve Erdoğan’ı kaç koruma koruyor?” sorularına bugüne kadar hiç yanıt verilmedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Cumhurbaşkanlığı’nda görevli kaç koruma var?” Sorusuna “Herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” yanıtını vermişti.