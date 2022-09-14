Her iki kişiden biri...

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege adaları ve Doğu Akdeniz'deki enerji sahaları gibi konular üzerinde devam eden gerilimle ilgili MetroPOLL Araştırma uzmanlarınca yeni bir anket yapıldığı aktarıldı.
Söz konusu anketin sonuçlarına göre ise katılımcıların yarısı bu gerilimin bir seçim malzemesi olduğunu düşünüyor.
diken.com.tr'de yer alan habere göre MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 51,5’i Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerginliği seçimlerin yaklaşmasıyla oluşturulan bir gündem olarak değerlendiriyor.
Gerginliği ‘seçim gündemi’ olarak değerlendiren AKP’lilerin oranı yüzde 36,2 olurken, bu oran MHP’lilerde yüzde 37,9 olarak kaydedildi.
Bugün yayınlanan MetroPOLL’ün anketine katılanlara, “Yunanistan ve Türkiye arasında son bir aydır süren gerginlik sizce seçime yönelik bir gündem meydana getirme açabası mıdır” diye soruldu.
Katılımcıların yüzde 51,5’i bunun bir seçim gündemi olduğunu kaydederken ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 26,2, haberi olmayanların oranıysa yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Fikir belirtmeyenlerse yüzde 3,7 oranında.
Partilere göre dağılımsa şöyle oldu:
AKP
Evet: Yüzde 36,2
Hayır: Yüzde 40,8
Haberim yok: Yüzde 18,1
Cevapsız: Yüzde 4,9
CHP
Evet: Yüzde 69
Hayır: Yüzde 13,5
Haberim yok: Yüzde 15
Cevapsız: Yüzde 2,5
İYİ Parti
Evet: Yüzde 54,8
Hayır: Yüzde 28,5
Haberim yok: Yüzde 19,9
Cevapsız: Yüzde 1,8
HDP
Evet: Yüzde 66,5
Hayır: Yüzde 11,8
Haberim yok: Yüzde 21,3
Cevapsız: Yüzde 0,5
MHP
Evet: Yüzde 37,9
Hayır: Yüzde 47,4
Haberim yok: Yüzde 11,2
Cevapsız: Yüzde 3,4
Saadet Partisi
Evet: Yüzde 38,7
Hayır: Yüzde 35,5
Haberim yok: Yüzde 19,4
Cevapsız: Yüzde 6,5
DEVA Partisi
Evet: Yüzde 68,5
Hayır: Yüzde 11,1
Haberim yok: Yüzde 18,5
Cevapsız: Yüzde 1,9
Diğer
Evet: Yüzde 53,6
Hayır: Yüzde 22,7
Haberim yok: Yüzde 19,6
Cevapsız: Yüzde 4,1