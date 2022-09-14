Her iki kişiden biri...

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege adaları ve Doğu Akdeniz'deki enerji sahaları gibi konular üzerinde devam eden gerilimle ilgili MetroPOLL Araştırma uzmanlarınca yeni bir anket yapıldığı aktarıldı.





Söz konusu anketin sonuçlarına göre ise katılımcıların yarısı bu gerilimin bir seçim malzemesi olduğunu düşünüyor.







diken.com.tr'de yer alan habere göre MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 51,5’i Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerginliği seçimlerin yaklaşmasıyla oluşturulan bir gündem olarak değerlendiriyor. MetroPOLL Araştırma’nın anketine katılanların yüzde 51,5’i Türkiye’yle Yunanistan arasındaki gerginliği seçimlerin yaklaşmasıyla oluşturulan bir gündem olarak değerlendiriyor.





Gerginliği ‘seçim gündemi’ olarak değerlendiren AKP’lilerin oranı yüzde 36,2 olurken, bu oran MHP’lilerde yüzde 37,9 olarak kaydedildi.





CHP





HDP





MHP





Saadet Partisi





DEVA Partisi





Diğer

Bugün yayınlanan MetroPOLL’ün anketine katılanlara, “Yunanistan ve Türkiye arasında son bir aydır süren gerginlik sizce seçime yönelik bir gündem meydana getirme açabası mıdır” diye soruldu.Katılımcıların yüzde 51,5’i bunun bir seçim gündemi olduğunu kaydederken ‘Hayır’ diyenlerin oranı yüzde 26,2, haberi olmayanların oranıysa yüzde 18,6 olarak kaydedildi. Fikir belirtmeyenlerse yüzde 3,7 oranında.Partilere göre dağılımsa şöyle oldu:AKPEvet: Yüzde 36,2Hayır: Yüzde 40,8Haberim yok: Yüzde 18,1Cevapsız: Yüzde 4,9Evet: Yüzde 69Hayır: Yüzde 13,5Haberim yok: Yüzde 15Cevapsız: Yüzde 2,5İYİ PartiEvet: Yüzde 54,8Hayır: Yüzde 28,5Haberim yok: Yüzde 19,9Cevapsız: Yüzde 1,8Evet: Yüzde 66,5Hayır: Yüzde 11,8Haberim yok: Yüzde 21,3Cevapsız: Yüzde 0,5Evet: Yüzde 37,9Hayır: Yüzde 47,4Haberim yok: Yüzde 11,2Cevapsız: Yüzde 3,4Evet: Yüzde 38,7Hayır: Yüzde 35,5Haberim yok: Yüzde 19,4Cevapsız: Yüzde 6,5Evet: Yüzde 68,5Hayır: Yüzde 11,1Haberim yok: Yüzde 18,5Cevapsız: Yüzde 1,9Evet: Yüzde 53,6Hayır: Yüzde 22,7Haberim yok: Yüzde 19,6Cevapsız: Yüzde 4,1