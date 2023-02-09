Samanyolu Haber /Gündem / “Her şeyimi kaybettim, yaşayan ölüyüm şu an” /09 Şubat 2023 09:27

“Her şeyimi kaybettim, yaşayan ölüyüm şu an”

Deprem birçok aileyi, aile olma yolunda ilerleyenleri de birbirinden ayırdı. Kahramanmaraş’ta Yunus Emre Kaya da evlilik planları yaptığı nişanlısı Gülçin’i kaybetmenin üzüntüsü yaşıyor ve “yaşayan ölüyüm şu an” ifadesini kullanıyor.

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Kahramanmaraş’ta 24 yaşındaki Yunus Emre Kaya nişanlısı Gülçin’le evlilik planları yapıyordu ve Nisan ayında evleneceklerdi ama deprem engel oldu.

Nişanlısının bedenini bir spor merkezinde teşhis eden Kaya, “Gelinlik giydirmeyi planlarken kefen giydireceğim şimdi” diyor.

24 yaşındaki Kaya, üç yıl önce askerlik hizmetini tamamladıktan sonra Gülçin’le henüz 16 yaşındayken tanışmış.

“Birini düşünün, elleri bağlı, ayağa kalkamıyor. Yemek yok, su yok, hava yok. Ben şu anda böyleyim. Yaşayan ölüyüm” diyor Kaya.

Deprem olduğunda Kaya evde uyuyormuş. Annesini dışarı çıkarmış ve hemen Gülçin’in evine koşmuş.

Gülçin’in kaldığı evi enkaz halinde bulmuş. Enkazdan çığlıklar geliyormuş. Sonradan Gülçin ve kız kardeşinin öldüğünü öğrenmiş.

Geçen Eylül ayında evlenmeyi planlayan çift Gülçin’in babası yurtdışında olduğu için evlilik planlarını ertelemiş.

Kaya, Gülçin’in, “İçimde bir his var bu kez de evlenemeyeceğiz” dediğini aktarıyor ve “Sanki bir şeyin olacağını hissetti” diyor.

Kaya’nın tek umudu Gülçin ve kız kardeşinin acı çekmeden ölmüş olmaları.
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