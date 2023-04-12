Herkes AKP'nin adayı Özekin'i tartışıyor

AKP, MKYK yedek üyesi ve Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Eyüp Gökhan Özekin'i Ankara 1. bölge 10. sıradan aday gösterdi.







Eyüp Gökhan Özekin'in eşi Şerife Özekin kızlarıyla kavga ettikleri gerekçesiyle, beraberindeki üç kişiyle birlikte üçü kız biri erkek 15 yaşlarındaki 4 çocuğu bir kafeyi basarak darp etmişti. Olaya ilişkin görüntüler gündem olmuştu.





Şerife Özekin hakkında açılan davanın iddianamesinde, “basit yaralama”, “tehdit” ve “hakaret” suçlarından 13 yıl 5 ay hapisle cezalandırılması istenmişti. Mağdur ailelerin şüphelileri azmettirmekle suçladığı Eyüp Gökhan Özekin hakkında ise takipsizlik kararı verilirken, çocukları darp eden iki şüphelinin ise sabıkalı oldukları ortaya çıkmıştı.





ATATÜRK'Ü HEDEF ALMIŞTI

Eyüp Gökhan Özekin, Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım’da Yeni Akit’e Mustafa Kemal Atatürk hakkında bir ilan yayımlanmıştı. Tam sayfalık ilanda Atatürk için “Olmasaydı da olurduk” ifadesi ve 1881-1938 tarihleri kullanılmıştı.







