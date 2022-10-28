Samanyolu Haber /Dünya / Herson’daki bombardımanda Rusya yanlısı 23 Çeçen askeri öldü /28 Ekim 2022 18:06

Herson’daki bombardımanda Rusya yanlısı 23 Çeçen askeri öldü

Rusya Federasyonu Çeçenistan Cumhuriyeti’ni lideri Ramzan Kadirov, Herson Bölgesinde Ukrayna’nın yaptığı bombardımanda 23 Çeçen askerinin öldüğünü, 58 savaşçının da yaralandığını duyurdu.

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SAMANYOLUHABER - MOSKOVA

Kadirov Telegram kanalından yaptığı açıklamada, ”Birçok kişi bu hafta başında Çeçen birliklerinden birinin bombalandığını biliyor. Bu olay Herson bölgesinde oldu. Bölgedeki tüm kurtarma çalışmaları tamamlandı ve ölü ve yaralıların kesin bir listesi var. 23 asker öldü. ve 58 kişi yaralandı. Dördü ağır yaralandı. Yaralıların hayatlarını tehdit etmiyor.” İfaelerine yer verdi.

Kadirov, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diledi. Aynı zamanda muhtaç ailelere bakacağına ve onlar için kutsal Mekke'ye bir hac organize edeceğine söz verdi.

Ukrayna’da yürütülen askeri operasyonda halen binlerce Çeçen asker savaşıyor. Çeçenistan Cumhuriyeti'nin lideri Ramzan Kadırov daha önceki açıklamalarında, Ukrayna savaşına katılmayı "cihat" olarak ilan etmişti.
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