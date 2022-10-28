Samanyolu Haber /Politika / Kasada tek sent yok diyebilmen için bile 58,5 milyar dolar lazım /28 Ekim 2022 18:29

Kasada tek sent yok diyebilmen için bile 58,5 milyar dolar lazım

CHP Sözcüsü Öztrak, Merkez Bankası’nın rezerv grafiğini "‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var” ifadeleriyle değerlendirdi.

SHABER3.COM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv bilgilerini, sosyal medya hesabında değerlendirdi.

Öztrak, Merkez Bankası’nın rezervinin 1 hafta 2,1 milyar dolar gerilediğini ifade etti.

“‘KASADA TEK SENT YOK’ DİYEBİLMEK İÇİN BİLE 58,5 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR”

Rezerve ilişkin grafik paylaşan Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eski 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var. Kasanın dibini sıyırmış, ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış, sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu” dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kasada tek sent yok diyebilmen için bile 58,5 milyar dolar... Sonraki Haber >>

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

Hakan Şükür: Aziz Yıldırım şike yaptığını bana bizzat itiraf etti

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

‘Putin’le konuş döner 4 Euro olsun’

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Yasadışı kumarhane işleten şahıs, AKP’ye para akıtmış!

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Teğmen Çelebi'den 'Çürük Çelebi'ye

Bu kez tam tersi oldu!

Bu kez tam tersi oldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:08