Kasada tek sent yok diyebilmen için bile 58,5 milyar dolar lazım

“‘KASADA TEK SENT YOK’ DİYEBİLMEK İÇİN BİLE 58,5 MİLYAR DOLARA İHTİYAÇ VAR”

Rezerve ilişkin grafik paylaşan Öztrak, “14-21 Ekim 2022 haftasında TCMB net rezervleri 2,1 milyar dolar gerileyerek, eski 58,5 milyar dolara düştü. ‘Kasada tek sent yok’ diyebilmek için bile 58,5 milyar dolara ihtiyaç var. Kasanın dibini sıyırmış, ekonomide tüm tahkimatları dağıtmış, sorumsuz bir kadronun yarattığı yıkım tablosu” dedi.









CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın rezerv bilgilerini, sosyal medya hesabında değerlendirdi.Öztrak, Merkez Bankası’nın rezervinin 1 hafta 2,1 milyar dolar gerilediğini ifade etti.