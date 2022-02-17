Samanyolu Haber /Gündem / Hesaplarda küçük(!) bir hata olmuş: 14 milyar dolar hazineden çıkacak /17 Şubat 2022 14:15

Hesaplarda küçük(!) bir hata olmuş: 14 milyar dolar hazineden çıkacak

Kuzey Marmara Otoyolu’nda, geçiş sayısı hedefinin yarısı bile tutmadı. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, işletmeci şirketlere 14.1 milyar dolar ödeneceğini açıkladı.

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İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan başlayıp Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile birlikte Sakarya'nın Akyazı ilçesine uzanan Kuzey Marmara Otoyolu'nda geçiş sayısı hedefinin oldukça uzağında kalındığı için milyarlarca dolarlık ödeme yapılacağı öğrenildi.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; toplam 430 kilometrelik otoyolun farklı kesimlerle ihale edildiğini ve her birine ayrı geçiş garantisi verildiğini belirten İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Suat Sarı, işletmeci şirketlere 14.1 milyar dolar ödeneceğini açıkladı.

Günlük 148 bin 477 aracın geçiş garantisi verilen otoyolda, bu rakamın yarısına bile ulaşılamadığını ifade eden Sarı, buna rağmen şirketlerin işletme sürelerinin uzatıldığını ve garanti geçiş sayılarının artırıldığını kaydetti.

BU HEDEFİN TUTTURULMASI İMKANSIZ!
Müteahhitlik ve hesap hatası nedeniyle Hazine'nin ödemesi gereken faturanın kabardığını vurgulayan Sarı, araç sahipliği oranı ve milli gelirdeki artış da göz önünde bulundurulduğunda geçiş garanti sayısının tutturulmasının imkansız olduğunu dile getirdi.
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