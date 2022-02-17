Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK'e göre, Türkiye’de nüfusun yarısı mutlu /17 Şubat 2022 14:38

TÜİK'e göre, Türkiye’de nüfusun yarısı mutlu

TÜİK'in araştırmasına göre en yüksek mutluluk oranı bir okul bitirmeyenler ile ilkokul mezunlarında görüldü. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı ise yüzde 60'da kaldı. Evli bireyler de bekarlara göre daha mutlu çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılına ilişkin Yaşam Memnuniyeti Araştırması'nın sonuçlarını yayınladı.


Türkiye'nin %49,3'ü mutlu
 
Mutlu olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında %48,2 iken 2021 yılında %49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında %14,5 iken 2021 yılında %16,6 oldu.

Kadınlar daha mutlu
 
Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında %43,2 iken 2021 yılında %43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında %53,1 iken 2021 yılında %54,6 oldu.



Evliler evli olmayanlardan daha mutlu
 
Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021 yılında %54,0 iken evli olmayanlarda bu oran, %40,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin %48,9'unun, evli kadınların ise %58,8'inin mutlu olduğu gözlendi.
 
En mutlu olanlar 65 ve üzeri yaş grubunda

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2020 yılında %57,7, 2021 yılında ise %56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020 yılında %45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında %44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi.



Bir okul bitirmeyenler daha mutlu
 
Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, %54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %51,4 ile ilkokul mezunu, %47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, %47,6 ile yükseköğretim mezunu ve %45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.


Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,8 ile çocuklar, %4,1 ile eş, %4,0 ile anne/baba yine %4,0 ile kendisi ve %2,1 ile torunlar takip etti.
 
Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti

Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021 yılında %69,0 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %5,1 ile para ve %2,3 ile iş takip etti.

Her 10 kişiden 6'sı geleceğinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2021 yılında %60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %59,1 iken kadınlarda bu oran %62,4 oldu.
 

En yüksek memnuniyet oranı %73,8 ile asayiş hizmetlerinde

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2021 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %73,8 olurken bunu sırasıyla %69,8 ile ulaştırma, %68,1 ile sağlık, %59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,7 ile eğitim ve %54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet takip etti.
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