TÜİK'e göre, Türkiye’de nüfusun yarısı mutlu

Bir okul bitirmeyenler daha mutlu

Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, %54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; %51,4 ile ilkokul mezunu, %47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, %47,6 ile yükseköğretim mezunu ve %45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

Bireylerin mutluluk kaynağı aileleri





Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında %67,6 olurken bunu sırasıyla; %16,8 ile çocuklar, %4,1 ile eş, %4,0 ile anne/baba yine %4,0 ile kendisi ve %2,1 ile torunlar takip etti.

Bireyleri en çok sağlıklı olmak mutlu etti





Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021 yılında %69,0 olurken bunu sırasıyla; %14,3 ile sevgi, %8,9 ile başarı, %5,1 ile para ve %2,3 ile iş takip etti.





Her 10 kişiden 6'sı geleceğinden umutlu

Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2021 yılında %60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı %59,1 iken kadınlarda bu oran %62,4 oldu.





En yüksek memnuniyet oranı %73,8 ile asayiş hizmetlerinde





Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2021 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı %73,8 olurken bunu sırasıyla %69,8 ile ulaştırma, %68,1 ile sağlık, %59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, %55,7 ile eğitim ve %54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet takip etti.