Samanyolu Haber /Gündem / Hiç vakanın çıkmadığı o ilçede koronavirüslü hasta sayısı 18'e çıktı /12 Temmuz 2020 12:18

Hiç vakanın çıkmadığı o ilçede koronavirüslü hasta sayısı 18'e çıktı

Trabzon’un 12 bin nüfuslu ilçesi Şalpazarı’nda 3 Temmuz’da hastaneye başvuran M.D. isimli bir kişide koronavirüs tespit edildi. Kaymakamlık vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını bugüne kadar hiç vaka haberinin gelmediği Şalpazarı ilçesine de ulaştı. İlçede 3 Temmuz’da hastaneye başvuran M.D.’de virüs tespit edildi. Bu gelişmenin üzerine kaymakamlık harekete geçerek halkı tedbirler konusunda bir kez daha uyardı.

BİR ANDA 18’E ÇIKTI
M.D.’nin ikamet ettiği Çamlıca Mahallesinde hastayla temas kuran kişiler üzerinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Bunun üzerine kaymakamlık mahallede bulunan 3 evin karantinaya alındığını açıkladı. İlk vakanın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaymakamlık sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaparak vaka sayısının 18’e yükseldiğini duyurdu. Şalpazarı’nda 63 kişinin de karantinaya alındığı öğrenildi.

KAYMAKAMDAN ÇAĞRI
Kaymakam Uğur Ünsal, koronavirüs testi pozitif çıkan M.D. ile temas kuran herkesin test yaptırmasını isteyerek, vatandaşların düğün ve pazar yeri gibi kalabalık mekanlar için alınan tedbirlere uymasını talep etti.
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