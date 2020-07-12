Hiç vakanın çıkmadığı o ilçede koronavirüslü hasta sayısı 18'e çıktı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını bugüne kadar hiç vaka haberinin gelmediği Şalpazarı ilçesine de ulaştı. İlçede 3 Temmuz’da hastaneye başvuran M.D.’de virüs tespit edildi. Bu gelişmenin üzerine kaymakamlık harekete geçerek halkı tedbirler konusunda bir kez daha uyardı.





BİR ANDA 18’E ÇIKTI

M.D.’nin ikamet ettiği Çamlıca Mahallesinde hastayla temas kuran kişiler üzerinde yapılan filyasyon çalışmaları sonrasında 5 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.





Bunun üzerine kaymakamlık mahallede bulunan 3 evin karantinaya alındığını açıkladı. İlk vakanın üzerinden 1 hafta geçtikten sonra kaymakamlık sosyal medya hesabından ikinci bir açıklama yaparak vaka sayısının 18’e yükseldiğini duyurdu. Şalpazarı’nda 63 kişinin de karantinaya alındığı öğrenildi.





KAYMAKAMDAN ÇAĞRI

Kaymakam Uğur Ünsal, koronavirüs testi pozitif çıkan M.D. ile temas kuran herkesin test yaptırmasını isteyerek, vatandaşların düğün ve pazar yeri gibi kalabalık mekanlar için alınan tedbirlere uymasını talep etti.