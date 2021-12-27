Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki yükselişe dair uygulanacak yeni kararları açıkladığı 20 Aralık akşamının aydınlatılması ve 20 Aralık'ta kimlerin döviz sattığı sorusuna yanıt aranırken, A Haber'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" açıklaması yaptı."Kurdaki yükselme köpüktü.""Asla, o gece dolar satılmadı.""20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu""Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu.""3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu""Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar"