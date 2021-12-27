Samanyolu Haber /Gündem / "Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi" /27 Aralık 2021 22:31

"Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketini açıklamasının ardından döviz kurlarında yaşanan sert düşüşü değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, A Haber'de yaptığı açıklamada "Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar." ifadelerini kullandı.

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Evrensel'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövizdeki yükselişe dair uygulanacak yeni kararları açıkladığı 20 Aralık akşamının aydınlatılması ve 20 Aralık'ta kimlerin döviz sattığı sorusuna yanıt aranırken, A Haber'de konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kimse devreye girmedi, sadece binlerce bireysel satıcı devreye girdi, adeta yarıştılar. O gece dövizini bozdurmak için adeta insanlar yarışa girdi" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati A Haber-A Para ortak yayınında konuştu. Nebati'nin açıklamalarından öne çıkan ifadeler şöyle:

"Kurdaki yükselme köpüktü."

"Asla, o gece dolar satılmadı."

"20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu"

"Bazılarının şok yaşadığı bir gece oldu. Çok doğal olan, bireylerin dövizlerini bozdurarak adeta internet sitelerini çökerttiği bir gece oldu. 20 Aralık bundan sonra Türkiye'nin en önemli günlerinden birisi olarak anılacaktır. Türkiye'nin siyasal gelişimini gösteren en önemli günlerden bir tanesi oldu."

"3 ay boyunca bu ülkenin ekonomisini ciddi bir şekilde kilitleyenlerin bir daha hayal kırıklığına uğradığı bir gece oldu"

"Hiçbir şekilde kimse devreye girmedi. Binlerce bireysel satıcı devreye girdi. O gece birbirleriyle adeta yarıştılar"
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