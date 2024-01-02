Hilafet kavgası: ‘Yerlikaya tutuklansın baskısı yaptı’

İstanbul Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek yürüyüşünde Ege Açarsoy isimli bir şahıs, hilafet bayrağı açan bir kişiye yumruk attı.



Bold Medya'da yer alan habere göre saldırıya uğrayan vatandaş ise, ”Ben hem Türk’üm hem Müslümanım” diyerek duruma tepki gösterirken vatandaşlar ikiliyi ayırmaya çalıştı.



Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı. Burnundan yaralanan kişi, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi’ne götürüldü.



Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli Ege Açarsoy, Karaköy Polis Merkezi’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.



Öte yandan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, hilafet bayrağı açan adama yumruk atan Ege Açarsoy’un, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın karakola açtığı telefon neticesinde tutuklandığını iddia etti.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Filistin yürüyüşünde hilafet bayrağı açan adama yumruk attığı için tutuklanan Ege Açarsoy ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Özdağ paylaşımında, yumruklu saldırının ardından gözaltında tutulan Açarsoy’un, gözaltında bulunduğu karakolu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın aradığını ve bu doğrultuda Ege Açarsoy’un tutuklandığını iddia etti.



Özdağ’ın paylaşımı şu şekilde:



“Biraz önce yumruk attığı için tutuklanan Ege Açarsoy Yıldız Teknik Üniversitesi 4.sınıf elektrik elektronik mühendisliği öğrencisi imiş. Başarılı bir öğrenci olduğu için burs alıyormuş. Ege’nin babası emekli bir subay. Biraz önce kendisi ile görüştüm. Ege’nin hayatı boyunca hiç kavga etmediğini, kavga etmeyi bilmediğini söyledi. “Ancak” dedi babası “son günlerde Türk bayrağına, Atatürk’e yapılan saygısızlıklara çok içerlemişti, çok dolmuştu. Keşke yapmasaydı.” Öte yandan karakoldan gelen bilgi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın karakolu aradığı doğrultusunda. Ege Açarsoy tutuklandı. Ege Açarsoy’a polisin yanında saldıran ile ilgili bir takibat olduğunu duymadım. Konuyu takip edeceğim.“