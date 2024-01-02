Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı önünde hareketli dakikalar: Durmadı, polis vurdu /02 Ocak 2024 01:15

İçişleri Bakanlığı önünde hareketli dakikalar: Durmadı, polis vurdu

Ankara'da, İçişleri Bakanlığı önündeki kulübe yakınında 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı bir kişi, nöbetçi polis memurlarının açtığı ateş sonucu bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili "Şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir" dedi.

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Ankara'da İçişleri Bakanlığı önündeki kulübenin yakınında polislerin 'dur' ihtarına uymayan sırt çantalı bir kişi, polisler tarafından etkisiz hale getirildi. Bacağından vurulan kişi etkisiz hale getirildi.

Polis, İçişleri Bakanlığı etrafındaki cadde ve sokakları yaya ve araç trafiğine kapattı. Şüpheli, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün saat 23.30'da Ankara Vekaletler Caddesi'nde, sırt çantalı 29 yaşındaki Y.E.Ş.'nin şüpheli hareketlerde bulunarak devriye görevi yapan polise doğru koştuğunu belirtti. Yerlikaya, dur ihtarına uymayan Y.E.Ş.'nin polisler tarafından yaralı olarak yakalanarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

"PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ TESPİT EDİLMİŞTİR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya X hesabından yaptığı açıklamasının devamında "Yapılan incelemede şahsın 11 Aralık 2023 tarihinde ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulduğu ve psikolojik tedavi gördüğü tespit edilmiştir. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı.

1 EKİM’DE SALDIRI OLMUŞTU

Ankara’da 1 Ekim 2023 günü İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önünde bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıyı terör örgütü PKK üstlenirken, 2 saldırgandan biri üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirmiş, diğeri güvenlik güçlerince öldürülmüştü. Saldırıda 2 polis yaralanmıştı.
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