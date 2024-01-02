Abdülkerim Bardakçı transferi için Galatasaray'a ihtar!

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.





TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yerel basına yaptığı açıklamada Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle ihtar çektiklerini açıkladı.Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli bir gelişmeyi duyurdu.Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.