Abdülkerim Bardakçı transferi için Galatasaray'a ihtar!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli bir gelişmeyi duyurdu.
Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.
'PARAMIZI ALAMAZSAK DAVA AÇACAĞIZ'
Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.