Samanyolu Haber /Spor / Abdülkerim Bardakçı transferi için Galatasaray'a ihtar! /02 Ocak 2024 01:55

Abdülkerim Bardakçı transferi için Galatasaray'a ihtar!

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle kalan alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini açıkladı.

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TÜMOSAN Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, yerel basına yaptığı açıklamada Galatasaray'a Abdülkerim Bardakcı transferi nedeniyle ihtar çektiklerini açıkladı.

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, KonTV'de katıldığı canlı yayında önemli bir gelişmeyi duyurdu.

Ömer Korkmaz, Abdülkerim Bardakcı transferinden dolayı alacakları olduğunu ve Galatasaray'a ihtar çektiklerini söyledi.

'PARAMIZI ALAMAZSAK DAVA AÇACAĞIZ'

Korkmaz, "Galatasaray Kulübü'nden Abdülkerim Bardakcı transferinden kalan alacaklarımız var. Bundan dolayı ihtar çektik. Paramızı alamazsak dava açacağımızı belirttik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'yı 2022 yazında 2.8 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.
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