'İngiltere ve ABD Husilere karşı hava saldırısı başlatmayı planlıyor'

Amerika Birleşik Devletleri'nin donanmasının Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait üç tekneyi batırdığını açıklamasının ardından İngiltere'nin Husi militanlarına yönelik hava saldırıları başlatmayı planladığı bildirildi.



İngiltere'nin Kızıldeniz'de İsrail'le bağlantılı olan ya da İsrail limanlarına giden gemilere saldırı düzenlediklerini söyleyen Husilere silahlı bir karşılık verme olasılığını gündeme getirdiği iddia edildi.



İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, The Telegraph için kaleme aldığı yazıda hükümetin Kızıldeniz'de daha fazla saldırıyı önlemek için "doğrudan harekete geçmekten çekinmeyeceğini" söyledi.



Dışişleri Bakanı David Cameron ise pazar günü İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile görüştüğünü açıkladı.