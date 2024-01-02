Samanyolu Haber /Dünya / Kaliforniya'da göçmenlerle ilgili çarpıcı karar /02 Ocak 2024 09:11

Kaliforniya'da göçmenlerle ilgili çarpıcı karar

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde yasa dışı olarak yaşayan 700 binden fazla göçmen, 1 Ocak 2024 itibariyle eyaletin ücretsiz sağlık hizmetlerine erişim hakkı kazandı.

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Bugün yürürlüğe giren eyalet yasası kapsamında yaşlarına bakılmaksızın tüm belgesiz göçmenler, Medi-Cal uygulamasına tam erişim hakkı sahibi olacak.

"Medi-Cal" uygulaması, "Medic-aid" isimli federal sağlık sigortasının Kaliforniya'daki yerel versiyonu olarak biliniyor ve dar gelirli vatandaşlar tarafından kullanılıyor.

Daha önceden, belgesiz göçmenlerin kapsamlı sağlık sigortası alma hakkı bulunmuyordu.

Ancak 2014'te gelir düzeyi ve Kaliforniya'da ikamet gibi 'uygunluk' koşullarını karşılamaları halinde Medi-Cal kapsamında sağlanan acil durum ve hamilelikle ilgili hizmetleri almalarına izin verilmişti.

Keza 2015 yılında, dönemin Kaliforniya Valisi Jerry Brown tarafından imzalanan bir yasa kapsamında belgesiz çocuklar da Medi-Cal'e dahil edilmişti.

2019 yılında Vali Gavin Newsom, vatandaşlık veya göçmenlik durumuna bakılmaksızın 19-25 yaş arası genç yetişkinler için tam kapsamlı Medi-Cal erişimi genişleten yasayı imzaladı.

Erişim daha sonra, 50 yaş ve üzeri kişilerin göçmenlik durumuna bakılmaksızın tam yardım almalarına izin verecek şekilde genişletilmişti.

Eyalet Senatörü Maria Elena Durazo'ya göre, bugün yürürlüğe giren son genişleme ile 26-49 yaş grubu arasındaki yaklaşık 700 bin belgesiz göçmen, tam kapsam için uygun hale getirildi.

Vali Gavin Newsom'un imzasıyla yürürlüğe giren yeni uygulama, 39 milyon nüfusu ile ABD'nin en kalabalık eyaleti olan Kaliforniya yönetimine yılda yaklaşık 3,1 milyar dolara mal olacak.
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