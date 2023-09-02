Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan Ay’dan sonra Güneş’e de uydu gönderdi /02 Eylül 2023 15:57

Hindistan Ay’dan sonra Güneş’e de uydu gönderdi

Ay’ın Güney Kutbu’na inen ilk ülke olmayı başaran Hindistan, bu kez de Güneş’i gözlemlemek için Aditya-L1 uydusunu uzaya başarıyla fırlattı.

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TR724'te yer alan habere göre Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi (ISRO), Güneş’in en dış katmanını ve Güneş rüzgarlarını gözlemlemek için Güneş ve Dünya arasındaki L-1 Lagrange noktasına yerleştirilmesi planlanan uydunun, başarıyla yollandığını duyurdu.

Hintçe’de “Güneş” anlamına gelen’ Aditya’ uydusu, yerel saatle 11:50’de Andhra Pradesh eyaletinin Sriharikota uzay üssünden fırlatıldı.

Proje, merkezi Bengaluru şehrinde bulunan ISRO’nun yapacağı Güneş gözlemi odaklı ilk misyon olacak.

Projeye ayrılan bütçe 46 milyon dolar olarak ifade edilirken ISRO, maliyetle ilgili açıklama yapmadı.
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