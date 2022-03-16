Hindistan krizi fırsata çevirdi, Hem Rusya'ya Rusya’ya can suyu oldu

Dünyanın en önemli petrol ithalatçılarından Çin ve Hindistan. Ukrayna savaşı sonrası finansal sistemlerine ağır yaptırımlar uygulanan Rusya , Hindistan ile ticaretinin aksamaması için alternatif yol buldu.

Hindistan’ın, Batılı ülkelerinin yaptırım uyguladığı Rusya’dan piyasa değerinin çok altında 3,5 milyon varil ham petrol satın alma anlaşmasını sonlandırmak üzere olduğu açıklandı.





Anlaşmaya göre, ham petrolün nakliyesi ve dağıtım teminatı Rusya’nın sorumluluğunda olacak.





Hindistan’ın günlük tüketimi olan 4,5 milyon varile yakın olan miktar birkaç ay içerisinde teslim edilecek.





Diğer yandan, ABD yönetimi Hindistan’ın Rusya’dan petrol satın alarak Moskova’ya uygulanan yaptırımları ihlal etmiş olmayacağını ancak tarihin yanlış tarafında yer alacağını bildirdi.





Petrol ihtiyacının yüzde 85’ini ithal eden Hindistan, Nisan 2021-Ocak 2022 arasında ithal edilen 176 milyon ton petrolün yüzde 2’sine denk gelen 3,6 milyon tonunu Rusya’dan satın aldı.