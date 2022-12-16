Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan nükleer kapasiteli uzun menzilli füze denemesi yaptı /16 Aralık 2022 01:23

Hindistan nükleer kapasiteli uzun menzilli füze denemesi yaptı

Hindistan nükleer kapasiteli, 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzeyi test etti.

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Parlamento İşleri Bakanı Pralhad Joshi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 5 bin kilometre menzile sahip "Agni-5" isimli füzenin ülkenin doğusundaki Odişa eyaletine bağlı Abdül Kelam Adası'ndan başarılı bir şekilde fırlatıldığını açıkladı.

Joshi, uzun menzilli nükleer kapasiteli kıtalar arası balistik füzenin, ülke savunmasına değer katacağını ve ulusal güvenliği güçlendireceğini ifade etti.

Balistik füze Agni-5'in Çin'in tamamını vurabileceği ileri sürülüyor. "Agni" ateş anlamına geliyor.

En son Ekim 2021'de "Agni-5"i başarılı bir şekilde test eden Hindistan, denemenin "güvenilir asgari caydırıcılık politikasına" uygun olduğunu açıklamıştı.

Hint basınındaki haberlerde, 9 Aralık'ta Çin ve Hindistan arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nda çatışma çıktığı, iki tarafın birliklerinde de yaralananlar olduğu bildirilmişti.

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor.
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