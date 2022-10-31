Samanyolu Haber /Dünya / Asma köprü çöktü: En az 120 ölü /31 Ekim 2022 10:45

Asma köprü çöktü: En az 120 ölü

Hindistan'ın Gujarat eyaletinde bir asma köprünün çökmesi sonucu yüzlerce kişi nehre düşerken, en az 120 kişi hayatını kaybetti. Reuters haber ajansı ölü sayısının 142'ye ulaştığını bildirdi.

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hint basınındaki habere göre, ülkenin batısındaki Gujarat eyaletine bağlı Morbi kasabasında, üzerinde en az 500 kişinin bulunduğu bir asma köprü çöktü.

Gujarat eyaleti bakanı Brijesh Merja köprüdeki yüzlerce kişinin Macchu Nehri'ne düştüğünü, son belirlemelere göre en az 120 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Merja, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve kayıp kişi sayısının henüz tespit edilemediğini aktardı.

Gujarat Emniyet Müdürü Ashish Bhatia ise çok sayıda kişinin kurtarıldığını ancak ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Yerel basına düşen görüntülerde, bazı kişilerin, çöken köprünün su yüzeyinde kalan kısımlarına sığındığı görüldü.

Bunun yanı sıra, çöken köprünün kısa süre önce yapılan bakımının ardından tekrar kullanıma açıldığı belirtiliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu vurgulayarak, "Arama kurtarma ekipleri mağdurlara yardım edecek. Gujarat'taki trajedi beni endişelendirdi. Düşüncelerim ve dualarım etkilenen insanlarla" ifadelerini kullandı.

Modi ayrıca, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına yaklaşık 2 bin 430 dolar, yaralananlara ise yaklaşık 600 dolar verileceğini belirtti.
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