Samanyolu Haber /Dünya / İran'da öğrenciler Devrim Muhafızları'nın tehtidine buyun eğmedi /31 Ekim 2022 10:49

İran'da öğrenciler Devrim Muhafızları'nın tehtidine buyun eğmedi

İran öğrenciler, Devrim Muhafızları Ordusu’nun “artık gösteri yapmayın, bu son olsun” uyarısını dinlemedi ve pazar günü yine sokaklara çıktı.

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, pazar günü sokağa çıkan göstericilere çevik kuvvet ve milis güçleri şiddet uygulayarak, plastik mermiyle ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak yanıt verdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün yaptığı açıklamada ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili eylemcileri sert bir şekilde uyararak, cumartesi (29 Ekim) gününün sokağa çıktıkları son gün olacağı tehdidinde bulunmuştu.

Bu sert uyarıya rağmen İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bugün de ülkede birçok üniversitede devam etti.

İran Devrim Muhafızları'ndan protestoculara, 'Bugün sokağa çıktığınız son gün' tehdidi
Başkent Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Zencan, Erak, Kürdistan, Senendec, İsfahan, Mazenderan, Şiraz, Hemedan, Kazvin şehirlerinde bulunan üniversitelerde öğrenciler gösteri düzenledi.

Yönetim karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medyada, güvenlik güçlerinin Erak Üniversitesi'nin öğrenci yurduna müdahalede bulunduğu anlara ait olduğu öne sürülen bazı görseller paylaşıldı.

'Ya gideceğiz ya da kalıp savaşacağız' İran'ın en prestijli üniversitesi protestoların merkezi oldu
Söz konusu müdahalede bazı öğrencilerin plastik mermiyle yaralandığı ileri sürüldü.

Tahran Üniversitesinde ise güvenlik görevlilerinin Psikoloji Fakültesi girişinde çok sayıda öğrencinin öğrenci kimlik kartına el koyarak fakülteye girişlerini engellediği de gelen bilgiler arasında.

Allame Tebatebayi Üniversitesi'nden bazı öğrenciler ise protestolara destek verdikleri gerekçesiyle üniversiteden ve öğrenci yurdundan geçici olarak uzaklaştırıldıklarına dair SMS ile bilgilendirme mesajı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

Gösterilerde zaman zaman protestocular ile güvenlik güçleri ve yönetim yanlısı öğrenciler arasında arbede yaşanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İran'da öğrenciler Devrim Muhafızları'nın tehtidine... Sonraki Haber >>

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Dünyanın en uzun yolcu treni, seferini tamamlayarak rekor kırdı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Hindistan’da köprünün çökme anına ait görüntüler ortaya çıktı

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

Ahmet Hakan yine pot mu kırdı?

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

İran durulmuyor, polis en az 1 kişiyi öldürdü, 14 yaralı

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Dünyanın en uzun yolcu treni yola çıkıyor

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

Cevheri Güven, Derin Feridun'un ipliğini pazara çıkardı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

İran'daki protestolar üniversitelere sıçradı

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Elon Musk'ın Twitter merkezine elinde lavaboyla girdi

Binali Yıldırım taburcu oldu

Binali Yıldırım taburcu oldu

Ne diyon Meral'e?

Ne diyon Meral'e?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:02:12