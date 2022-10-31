İran'da öğrenciler Devrim Muhafızları'nın tehtidine buyun eğmedi

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, pazar günü sokağa çıkan göstericilere çevik kuvvet ve milis güçleri şiddet uygulayarak, plastik mermiyle ateş açarak ve göz yaşartıcı gaz sıkarak yanıt verdi.



İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, dün yaptığı açıklamada ülke genelinde devam eden protestolarla ilgili eylemcileri sert bir şekilde uyararak, cumartesi (29 Ekim) gününün sokağa çıktıkları son gün olacağı tehdidinde bulunmuştu.



Bu sert uyarıya rağmen İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan gösteriler bugün de ülkede birçok üniversitede devam etti.



İran Devrim Muhafızları'ndan protestoculara, 'Bugün sokağa çıktığınız son gün' tehdidi

Başkent Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Zencan, Erak, Kürdistan, Senendec, İsfahan, Mazenderan, Şiraz, Hemedan, Kazvin şehirlerinde bulunan üniversitelerde öğrenciler gösteri düzenledi.



Yönetim karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.



Sosyal medyada, güvenlik güçlerinin Erak Üniversitesi'nin öğrenci yurduna müdahalede bulunduğu anlara ait olduğu öne sürülen bazı görseller paylaşıldı.



'Ya gideceğiz ya da kalıp savaşacağız' İran'ın en prestijli üniversitesi protestoların merkezi oldu

Söz konusu müdahalede bazı öğrencilerin plastik mermiyle yaralandığı ileri sürüldü.



Tahran Üniversitesinde ise güvenlik görevlilerinin Psikoloji Fakültesi girişinde çok sayıda öğrencinin öğrenci kimlik kartına el koyarak fakülteye girişlerini engellediği de gelen bilgiler arasında.



Allame Tebatebayi Üniversitesi'nden bazı öğrenciler ise protestolara destek verdikleri gerekçesiyle üniversiteden ve öğrenci yurdundan geçici olarak uzaklaştırıldıklarına dair SMS ile bilgilendirme mesajı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.



Gösterilerde zaman zaman protestocular ile güvenlik güçleri ve yönetim yanlısı öğrenciler arasında arbede yaşanıyor.