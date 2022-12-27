Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı /27 Aralık 2022 16:45

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'ın Assam eyaletinde Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse giren leoparın çevredekilere saldırması sonucu en az 13 kişi yaralandı.

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'ın Assam eyaletine bağlı Jorhat kentinde bulunan Yağmur Ormanları Araştırma Enstitüsü'ne (Rain Forest Research Institute) ait bir kampüse yakınlarda bulunan ormandan geldiği düşünülen bir leopar girdi.

Yetkililerden kaçtığı esnada çevredekilere saldıran leopar aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 13 kişiyi yaraladı.

Polis Şefi Mohan Lal Meena yaralılardan 3'ünün enstitü çalışanı olduğunu belirtirken, "Yaralıların tamamı yerel bir hastaneye sevk edildi" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, leoparın bahçeden kaçarak yola çıktığı ve o esnada bir aracın üzerine atlayarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.
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Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

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